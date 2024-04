Komunikat MC: Będą jednolite procedury usuwania nielegalnych treści z Internetu. Nie będzie można wykorzystywać wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych

Ministerstwo Cyfryzacji podało w komunikacie, że zakończyły się konsultacje projektu ustawy implementującej unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act) do krajowego porządku prawnego. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wspierać walkę z nielegalnymi treściami w internecie, a także doprecyzować kwestie dotyczących moderowania treści.

Wdrożenie DSA w Polsce

Digital Services Act (DSA) zaczął być stosowany w Unii Europejskiej od 17 lutego 2024 r. W Ministerstwie Cyfryzacji zakończyły się właśnie konsultacje społeczne projektu ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która implementuje unijną regulację do krajowego porządku prawnego.

Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, stwierdził, że: - W trakcie konsultacji publicznych chcieliśmy poznać opinię nt. kwestii, które wymagają uzupełnienia lub poprawy w opracowanym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - to bowiem poprzez zmiany w tej ustawie wdrażamy DSA w Polsce. Wcześniejsze konsultacje założeń wdrożenia DSA prowadzone w styczniu br. pokazywały, że jest duże zainteresowanie tą legislacją.

Wynik konsultacji społecznych

Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną trwały od 14 marca do 15 kwietnia 2024 r. Do konsultacji zaproszone zostały wszystkie zainteresowane strony - izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele nauki.

Uwagi w konsultacjach zgłosiło 19 organizacji. Wśród nich 9 stanowisk przekazały izby gospodarcze, 8 organizacje pozarządowe, 1 organizacja prawno-autorska, 1 kancelaria prawna. W trakcie konsultacji większość podmiotów potwierdziła kierunki wskazywane w projekcie ustawy, tj. wyznaczenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako głównego regulatora odpowiadającego za nadzór nad DSA przy wsparciu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakres ustawy nie został także zasadniczo zakwestionowany.

– W Ministerstwie Cyfryzacji będą teraz prowadzone prace nad dokładnym przeanalizowaniem zgłoszonych uwag i naniesieniem potrzebnych zmian w ustawie. Dzięki temu chcemy zapewnić, że przepisy DSA będą należycie egzekwowane w kraju – czytamy w komunikacie.

Co regulują nowe przepisy

Przepisy wprowadzają jednolite procedury usuwania nielegalnych treści z Internetu. Platformy internetowe będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, np. szerzących nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą.

Jeżeli chodzi o dane wrażliwe, w tym aspekcie dla prawidłowej ochrony danych osobowych zostało przyjęte w ramach UE rozporządzenie RODO. DSA nie narusza postanowień RODO, wprowadza jednak pewne dodatkowe rozwiązania mające lepiej chronić użytkowników. Platformy internetowe nie mogą wykorzystywać danych osób nieletnich i wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych.

– Nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo w Internecie na kilka sposobów. Po pierwsze, wymuszą na platformach internetowych wdrażanie bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych użytkowników czy zwiększenie kontroli nad treściami publikowanymi na ich platformach. Po drugie, mogą umożliwić organom ścigania szybsze i skuteczniejsze działanie w zwalczaniu nielegalnych działań online, co może zniechęcić potencjalnych przestępców. Dodatkowo precyzyjne wytyczne dotyczące moderowania treści mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się szkodliwych lub nielegalnych materiałów w sieci, co może z kolei przyczynić się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa użytkowników w Internecie – mówił Dariusz Standerski.