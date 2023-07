15 lipca obchodzimy Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego. Czy życie bez smartfonu jest możliwe?

Zgodnie z wynikami raportu jedynie 4 proc. młodych ludzi w wieku 15-20 lat poświęca swojemu smartfonowi mniej niż 1 godzinę dziennie. W przypadku starszych użytkowników procent ten wzrasta. Osoby w grupie wiekowej 21-25 lat, które korzystają z telefonu krócej niż godzinę na dobę stanowią 8 proc., natomiast te w wieku 26-30 lat – 12 proc., a w grupie 31 do 35 lat jest to już co szósty badany.

Młodzi ludzie w znakomitej większości nie pamiętają czasów sprzed “ery smartfona” i spędzają życie wpatrzeni w ekran telefonu, co może prowadzić do wniosku, że współcześnie mamy do czynienia z pokoleniem “mobile zombie”. Jednak warto pamiętać, że telefon to potężne narzędzie, które nie służy jedynie do konsumpcji prostych i niekoniecznie wartościowych treści. Smartfon to dla młodzieży także środek komunikacji ze znajomymi, czytnik magazynów i książek, wsparcie w nauce, czy też narzędzie zakupowe.

Ważna jest świadomość na temat ochrony danych

"Smartfony zdominowały wiele aspektów życia najmłodszych - edukację, pracę, rozrywkę. To, co naprawdę powinno niepokoić to fakt, że najmłodsi mają bardzo niską świadomość tego, w jaki sposób chronić swoje dane w Internecie i jak ważne jest świadome zarządzanie tym aspektem życia. Młodzież oczekuje, że dostawcy oprogramowania i właściciele aplikacji zadbają o bezpieczeństwo ich danych. Jestem przekonana, że w świecie, w którym dane są najcenniejszym zasobem dla firm, potrzebna jest dyskusja o społecznej odpowiedzialności biznesu w tym obszarze. Nie tylko o fizycznym zabezpieczeniu pozyskanych informacji, ale także o zakresie zbieranych danych na temat najmłodszych, i etycznym ich wykorzystaniu tak, aby dobro dzieci było zawsze istotniejsze niż jakiekolwiek cele komercyjne" przekonuje Izabela Franke, Head of Advisory Future Mind