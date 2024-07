Aktualnie 6246,13 zł brutto dodatkowo dla emeryta lub rencisty po ukończeniu 100 lat życia. Z urzędu a czasem na wniosek

Po ukończeniu 100 lat seniorzy (w tym emeryci i renciści) otrzymują specjalną premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Świadczenie honorowe przyznawane jest osobom, które ukończyły 100 lat życia. Jest dożywotnie i wypłacane, co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Dodatkowo, oprócz emerytury lub renty.

Co roku inne świadczenie honorowe dla stulatków

Kwota bazowa zmienia się co roku wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które kończą 100 lat w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna, a więc i świadczenie honorowe będzie w różnej wysokości – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



- Raz przyznany specjalny dodatek za wiek wypłacany jest do końca życia w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emerytury lub renty. Dla osób, które od 1 marca 2024 r. do końca lutego 2025 roku ukończą 100 lat, świadczenie honorowe wynosi 6 246,13 zł brutto. Jeszcze do końca lutego br. była to kwota 5540,25 zł brutto - wskazuje Krystyna Michałek.

Przykładowo w w województwie podlaskim gratyfikację za wiek otrzymują z ZUS-u 83 osoby. Najstarsza seniorka z tego regionu, która pobiera świadczenie honorowe z Zakładu ma obecnie 113 lat i mieszka w powiecie sejneńskim, a najstarszy mężczyzna w grudniu ukończy 103 lata i mieszka w Hajnówce.

Komu ZUS przyzna emeryturę honorową z urzędu, a kto musi złożyć wniosek?

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS-u, aby dostać dodatkową gratyfikację za wiek, nie muszą składać żadnego wniosku. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności, czyli przyzna dodatkową kwotę z urzędu.



Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS-u, lub innego organu emerytalnego. Oni, aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą złożyć wniosek w ZUS-ie i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.



ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim