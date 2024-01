Dofinansowanie do sanatorium w 2024 r. dla kombatantów i osób represjonowanych

Program dofinansowania do leczenia uzdrowiskowego jest realizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak w 2024 r. uzyskać dofinansowanie?

Programy dofinansowania leczenia uzdrowiskowego są przeznaczone dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, a także dla środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej. Uzyskanie takiego dofinansowania i jego wysokość są uzależnione od sytuacji materialnej osoby wnioskującej, długości i kosztu planowanego leczenia, a także wysokości dostępnych środków budżetowych. Można je uzyskać raz w roku kalendarzowym na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową na terenie Polski.

O przyznaniu pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe decyduje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kryterium dochodowe

Aby uzyskać pomoc, należy spełniać kryterium dochodowe. W przypadku osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe dochód nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 320% najniższej emerytury, czyli od 1 marca 2023 r. 5 083,01 zł. Dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 250% najniższej emerytury (od 1 marca 2023 roku 3 971,10 zł). Gdy zaś wnioskodawcą jest osoba niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, to dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wynosi maksymalnie 380% najniższej emerytury (od 1 marca 2023 roku 6 036,07 zł).

Niezbędne dokumenty

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek, do którego trzeba dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy (w określonych przypadkach taką dokumentacją dysponuje urząd), a także zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do podjęcia leczenia uzdrowiskowego Niezbędny jest też wystawiony przez placówkę, która będzie realizować leczenie uzdrowiskowe kosztorys, faktura pro forma albo potwierdzenie dokonania rezerwacji.

Wniosek trzeba złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem leczenia.

Koszty pobytu i leczenia

Warto pamiętać, iż pomoc może zostać udzielona wyłącznie na koszty pobytu wraz z wyżywieniem oraz koszty leczenia. Nie można jej uzyskać na pokrycie takich kosztów m.in. koszty dojazdu. Co do zasady wsparcie przysługuje na standardowe świadczenie proponowane przez placówkę. Pieniądze można przeznaczyć na świadczenie w standardzie podwyższonym tylko w sytuacji, gdy podwyższony standard oznacza dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Ile wynosi dofinansowanie?

Kwota udzielonej pomocy zależy od kilku czynników takich jak okoliczności konkretnej sprawy, dochód wnioskodawcy, długość planowanego leczenia uzdrowiskowego, wysokość dostępnego budżetu.

Urząd podał tabelę maksymalnych kwot dofinansowania:

Długość planowanego leczenia uzdrowiskowego Maksymalna wysokość pomocy pieniężnej

(kwoty brutto) dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (3454,57 zł) dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 220% najniższej emerytury (3454,57 zł), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% najniższej emerytury (4606,48 zł) dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 290% najniższej emerytury (4606,48 zł), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 320% najniższej emerytury (5083,01 zł) dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury (2382,66 zł na osobę) dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę odpowiadającą 150% najniższej emerytury (2382,66 zł na osobę), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (3494,579 zł na osobę) dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę odpowiadającą 220% najniższej emerytury (3494,57 zł na osobę), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 250% najniższej emerytury (3971,10 zł na osobę) dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 280% najniższej emerytury (4447,63 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 280% najniższej emerytury (4447,63 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury (5 559,54 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 350% najniższej emerytury (5559,54 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 380% najniższej emerytury (6036,07 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

do 7 dni do 3500 zł do 2500 zł do 1500 zł od 8 do 14 dni do 5000 zł do 4000 zł do 3000 zł od 15 do 21 dni do 5500 zł do 4500 zł do 3500 zł

Jeżeli koszt planowanego leczenia uzdrowiskowego jest wyższy niż wynikający z tabeli, to pozostałą do zapłaty kwotę będzie zobowiązany ponieść wnioskodawca.

Pomoc pieniężna zostanie przekazana przelewem na rachunek placówki, która będzie realizować zaplanowane leczenie uzdrowiskowe

Po spełnieniu określonych warunków pomoc pieniężną (do 2500 zł brutto) można przyznać opiekunowi

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, jeśli nastąpi to wcześniej. Kompletny wniosek powinien wpłynąć do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 30 listopada 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Źródło: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych