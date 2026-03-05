REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Usługi dla seniorów » Nowy bon nie dla każdego seniora. Jest sporo kryteriów i limitów

Nowy bon nie dla każdego seniora. Jest sporo kryteriów i limitów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 11:04
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kto nie dostanie bonu senioralnego
Kto nie dostanie bonu senioralnego
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wiele osób starszych i ich rodzin czeka na nowe usługi w ramach bonu senioralnego. Trzeba pamiętać, iż nowe świadczenie nie zostało jeszcze wprowadzone. Prace nad wdrożeniem bonu się przedłużają, a kształt nowego rozwiązania ulega zmianom. Jakie regulacje znalazły się w najnowszej wersji projektu? Czy pobieranie świadczenia wspierającego wykluczy możliwość skorzystania z bonu?

Bon senioralny. Co to za świadczenie i dlaczego jest wprowadzane?

Bon senioralny ma być zupełnie nowym rodzajem usług, które obejmując seniorów, pomogą ich rodzinom w zachowaniu aktywności zawodowej.

REKLAMA

REKLAMA

„Umożliwienie dostępu do usług wsparcia w ramach bonu senioralnego dla osób w wieku 75 lat lub więcej, pozwoli ich pracującym małżonkom lub zstępnym na łatwiejsze godzenie życia zawodowego z prywatnym, a w wielu przypadkach umożliwienie kontynuowania czy podjęcia pracy. W ten sposób realizowany będzie główny cel ustawy w postaci aktywizacji zawodowej członków rodzin seniorów wymagających opieki” – podkreśla Minister Polityki Senioralnej w uzasadnieniu projektu ustawy.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego? Kryteria dochodowe i punktowe

Co już wiemy o bonie senioralnym? Nowe świadczenie polega na tym, że aktywni zawodowo członkowie rodzin otrzymają wsparcie w opiece nad seniorem, który:

ukończył 75. rok życia;

REKLAMA

• ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• posiada małżonka lub co najmniej jednego zstępnego oraz jej średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku oraz w każdych trzech miesiącach w trakcie pobierania bonu senioralnego nie przekracza kwoty 3410 złotych.

Kwota kryterium dochodowego seniora będzie co roku waloryzowana począwszy od marca 2027 r.

Z kolei bon otrzyma uprawniony krewny seniora. On też będzie musiał spełnić szereg wymogów. Bon ma otrzymać małżonek albo zstępny (np. dziecko, wnuk), na którym zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny oraz który od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie bonu senioralnego:

• pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą lub

• prowadzi niezawieszoną działalność gospodarczą lub

• świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia lub

• prowadzi działalność rolniczą lub jest pomocnikiem rolnika lub

• przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, uzupełniającym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie ojcowskim.

Poza powyższymi wymogami dla osoby uprawnionej są jeszcze „widełki” dochodowe.

Gdy uprawniony prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe to jego dochód przeciętnie w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie bonu senioralnego nie może być niższy niż 3500 złotych oraz wyższy niż 6700 złotych.

Z kolei gdy uprawniony prowadzi wieloosobowe gospodarstwo domowe, to jego dochód przeciętnie w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie bonu senioralnego, łącznie z dochodami pozostałych członków gospodarstwa domowego nie może być niższy niż 3500 zł oraz nie może przekraczać 10 000 złotych.

Chodzi tu o dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kryteria dochodowe dla członka rodziny będą podlegały corocznej weryfikacji, która będzie miała związek z podwyżką płacy minimalnej. Pierwsza weryfikacja kryteriów dochodowych dla osób uprawnionych będzie miała miejsce 1 stycznia 2028 r.

Projekt ustawy o bonie senioralnym przewiduje jeszcze jeden wymóg, tym razem punktowy. Bon senioralny gmina przyzna seniorowi, który otrzymał w ramach oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego od 11 do 60 punktów.

Ile będzie wynosił bon senioralny w 2026 r.?

Ta punktacja będzie też miała znaczenie dla wartości bonu, a ona z kolei przełoży się na ilość godzin usług wsparcia. Wartość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 złotych miesięcznie (z możliwością podwyższenia przez Radę Ministrów). Projekt przewiduje tu odpowiednie zakresy dla poszczególnych grup wiekowych i potrzeb seniorów.

Wartość bonu nie może być zamieniona na gotówkę. W ramach bonu senior otrzyma:

• wsparcie w codziennych czynnościach życiowych oraz

• wsparcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych lub

• opiekę higieniczno-pielęgnacyjną lub

• zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizację intelektualną lub ruchową.

Czy świadczenie wspierające wyklucza bon senioralny?

Trzeba jednak podkreślić, iż w projekcie ustawy znalazło się też kilka wyłączeń.

Ważne

Bon senioralny nie będzie przysługiwał m.in. seniorowi korzystającemu ze świadczenia wspierającego.

W pierwszej wersji projektu z możliwości przyznania bonu zostały wyłączone również osoby uprawnione do świadczenia uzupełniającego. Teraz takiego obostrzenia nie ma. W praktyce również pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będzie stanowiło przeszkody do przyznania bonu, jednak takie świadczenie wpłynie na dochód seniora. Otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego nie ograniczy możliwości korzystania z bonu.

Bon senioralny nie będzie przysługiwał uprawnionemu w przypadku, gdy na seniora jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

Bon nie będzie też przysługiwał, gdy senior korzysta:

• ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub

• z usług opiekuńczych dofinansowanych z programów rządowych lub programów resortowych lub

• z całodobowej opieki świadczonej w domu pomocy społecznej lub

• z całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub

• z całodobowej opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie ustawy o pomoc społecznej lub

• z całodobowej opieki świadczonej przez inny podmiot niż wskazane powyżej lub

• z instytucjonalnej opieki dziennej.

Jeżeli usługa lub opieka ma charakter doraźny i jednorazowo trwa nie dłużej niż 14 dni, to będzie można przyznać bon. Wyjątek ten nie obejmuje seniorów, korzystających ze świadczenia wspierającego.

Kto i kiedy przyjmie wnioski o bon senioralny?

Wnioski o bon (w formie papierowej lub elektronicznej) przyjmą gminy, które będą mogły przekazać to zadanie ośrodkom pomocy społecznej (tzw. MOPS). Osobą uprawniona do wniosku o bon dołączy zgodę seniora na złożenie wniosku i wypełniony kwestionariusz oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb.

Ważne

Gmina przyzna bon bezterminowo, chyba że okoliczności sprawy będą uzasadniały przyznanie bonu na określony czas.

W 2026 r. wnioski o przyznanie bonu senioralnego będą składane od 1 września do 30 września. W 2027 r. i 2028 r. termin te będzie nieco dłuższy i wcześniejszy, ponieważ rozpocznie się 1 lutego i potrwa do dnia 31 marca.

Ważne

Pamiętajmy, iż prace legislacyjne nad wprowadzeniem bonu senioralnego nie zostały jeszcze ukończone. Z tego powodu zarówno terminy, jak i zasady przyznawania nowego świadczenia mogą jeszcze ulec zmianie.

O zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o bonie senioralnym (etap legislacyjny: skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów)

Powiązane
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Bon senioralny otrzymują dzieci. Nie ma dzieci, nie ma bonu [projekt ustawy]
Bon senioralny otrzymują dzieci. Nie ma dzieci, nie ma bonu [projekt ustawy]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Spory o WIBOR przed i po BMR [polemika]
05 mar 2026

Dyskusja o kredytach opartych na WIBOR dopiero się rozpoczyna. Jej wynik będzie zależał nie od prostego podziału na „stare” i „nowe” umowy, lecz od szczegółowej analizy konkretnych postanowień umownych oraz standardów informacyjnych stosowanych przez banki.
Nigdy nie wyrzucaj tego papieru do niebieskiego kosza. Rok 2026 ma minąć pod znakiem restrykcyjnych kontroli
05 mar 2026

Choć Jednolity System Segregacji Odpadów jest w Polsce wdrażany od połowy 2017 r., to jednak w praktyce jego stosowanie wciąż przysparza wielu problemów. Choć to może wydawać się zaskakujące, to szczególnie dużo wątpliwości wiąże się z tym, co robić z papierem.
Odpowiedzialność za długi spadkowe - co mówią przepisy i kiedy spadkobierca ryzykuje własnym majątkiem
05 mar 2026

Spadek to nie tylko dom po babci czy oszczędności dziadka. To również długi, które zmarły pozostawił. Polskie prawo przewiduje różne scenariusze odpowiedzialności - od pełnej, całym majątkiem spadkobiercy, po ograniczoną do wartości tego, co faktycznie odziedziczył. Kluczowe jest, w jaki sposób przyjmiesz spadek. Wyjaśniamy, co mówią przepisy Kodeksu cywilnego.
Pacjenci mają dość: Liczba skarg rośnie. Alarmujące dane NFZ
05 mar 2026

Liczba skarg na placówki medyczne wzrosła w 2025 r. o 11 proc. do w sumie 8548 – wynika z danych przygotowanych przez NFZ – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Przepisy weszły w życie
05 mar 2026

W czwartek weszły w życie przepisy dotyczące utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Spis umożliwi zorganizowanie pierwszych wyborów do samorządu zawodowego.
To koniec darmowych wizyt u lekarza. Od 5 marca nowe przepisy. Kogo obejmą ograniczenia?
05 mar 2026

Zgodnie z zapowiedzią rząd realizuje plan wygaszania korzystnych rozwiązań przysługujących w Polsce obywatelom Ukrainy. Czy to oznacza koniec darmowych wizyt u lekarza? Kogo nie dotkną wprowadzone ograniczenia?
Ile naprawdę zarabia notariusz? Między misją publiczną a barierą ekonomiczną
05 mar 2026

Ile naprawdę zarabia notariusz? Czy to zawód przynoszący ponadprzeciętne zyski? Krajowa Rada Notarialna opublikowała raport o tytule „20 lat bez wzrostu płac”, z którego wynika obraz środowiska zmagającego się z drastycznym wzrostem kosztów i lawinowo przybywającymi obowiązkami, przy stawkach wynagrodzenia zamrożonych od 2004 roku. Samorząd apeluje o waloryzację stawek.
Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia
05 mar 2026

Pracownik, który nie ma możliwości powrotu do kraju, np. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie powinien w pierwszej kolejności powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania - mówi ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

REKLAMA

Nowe zasady NFZ od 5 marca. Kto ma prawo do darmowej opieki zdrowotnej?
05 mar 2026

Bezpłatne leczenie od czwartku przysługuje tylko obywatelom Ukrainy, którzy są ofiarami tortur, a także m.in. dzieciom i kobietom w ciąży. Pozostali Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną, aby korzystać z publicznego systemu muszą płacić składkę zdrowotną. Zmiany te weszły w życie w związku z nową ustawą, która ogranicza dostęp do opieki zdrowotnej.
Nauczyciele kazali uczniom obnosić po szkole krzyż i klęczeć do nabożeństw w sali gimnastycznej – czy szkoła jest właściwym miejscem dla organizacji drogi krzyżowej?
05 mar 2026

W jednej z białostockich szkół, od kilku lat, co roku odbyła się droga krzyżowa, która przechodzi korytarzami szkoły – „W piątek w naszej szkole odbyła się Droga Krzyżowa. (…) Społeczność szkolna idąc w skupieniu stacja po stacji rozważała Mękę Pańską” (poinformowała 28 marca 2025 r. dyrekcja jednego z publicznych liceów na terenie województwa podlaskiego). W okolicy Świąt Wielkanocnych – rokrocznie – powraca temat rekolekcji i związanych z nimi obrządków religijnych, organizowanych przez niektóre szkoły i na terenie tychże szkół. Wiele osób (uczniów i rodziców) – zwłaszcza tych, którzy są innego wyznania lub nie wyznają żadnej religii – zadaje sobie wówczas pytanie czy odbywa się to zgodnie z prawem i czy nie stanowi to przejawu ich dyskryminacji z powodu religii lub przekonań w sprawach religii przez instytucje wykonujące zadania publiczne, jakimi są szkoły, w państwie świeckim, jakim jest Polska?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA