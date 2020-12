Święta w czasie pandemii - czy obowiązują kary?

Święta zgodne z literą prawa

W okresie od dnia 28 listopada 2020 r. do 27 grudnia 2020 r. , a więc w okresie świątecznym, obowiązuje zakaz organizowania imprez, spotkań i zebrań wszelkiego rodzaju, poza tymi, które mieszczą się w katalogu wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.2132). Zgodnie z § 26 ust. 11 pkt 2 cyt. rozporządzenia jednym z takich wyjątków są więc spotkania organizowane w miejscu zamieszkania lub pobytu organizatora, których liczba uczestników nie przekroczy 5 osób. W tym miejscu warto zaznaczyć, że do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących. Przepisy te obowiązują do 27 grudnia, a więc teoretycznie nie będą dotyczyły Sylwestra, jednak ustawodawca wskazał, że możliwe będzie ich przedłużenie.

Dziadkowie, rodzice i wnuki przy wspólnym stole

Wprowadzone przepisy oznaczają, że w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dopuszczalne będą jedynie te spotkania rodzinne organizowane w domach i mieszkaniach prywatnych, w których liczba gości będzie odpowiadać wskazanym wymogom. Tak więc konieczna będzie refleksja na temat wyboru najkorzystniejszego miejsca świątecznego spotkania rodzinnego. Czy my zaprosimy naszych bliskich do nas czy sami udamy się do nich. To wszystko oznacza, że w przypadku np. rodziny składającej się z rodziców i małych dzieci oraz mieszkających oddzielnie dziadków najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie sytuacja, gdy to rodzice z dziećmi zaproszą do siebie dziadków, a nie odwrotnie.

Kary za złamanie przepisów – czy obowiązują?

Radca prawny Mariusz Mirosławski wskazuje, że wątpliwości budzi kwestia sankcji za naruszenie wprowadzonych regulacji w zakresie limitu osób.

- Co do zasady naruszenie norm określonych w przywołanym rozporządzeniu zagrożone jest karą pieniężną w wymiarze od 5 do 30 tys. zł, przewidzianą w art. 48a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Karę taką nakładają organy inspekcji sanitarnej w drodze decyzji – wyjaśnia radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik MGM Kancelarii Mirosławski Galos Mozes.

Jednak w dniu 29 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zmiana ta wprowadziła m.in. modyfikację polegającą na „dodaniu” do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przepisu art. 48a dotyczącego kompetencji do pobierania wymazów, pomimo tego, że przepis o tym samym numerze – dotyczący właśnie kar administracyjnych (porządkowych) - był już w powyższym akcie prawnym.