Jak złożyć pozew o rozwód? [Zobacz przykładowy pozew rozwodowy]

Jak napisać pozew rozwodowy? Gdzie należy złożyć pismo? Prezentujemy praktyczne wskazówki oraz przykładowy pozew.

Kto składa pozew o rozwód?

Każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo. Warunkiem jest tu trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Co do zasady rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wyjątkiem są tu sytuacje, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd nie orzeknie również rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pozew rozwodowy - gdzie złożyć?

Pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich ma tam miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pozew rozwodowy - ile kosztuje?

Pismo podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł. Można wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych.

Pozew rozwodowy z orzeczeniem lub bez orzekania o winie

Co do zasady sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd może orzec rozwód z winy powoda, pozwanego, obojga małżonków. Możliwe jest również orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jednak tylko na zgodny wniosek stron. Gdy zatem powód wnosi o rozwód bez orzekania o winie, pozwany musi się zgodzić na takie rozstrzygnięcie.

Orzeczenie o winie ma wpływ nie tylko na długość procesu, ale również na późniejsze roszczenia alimentacyjne.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku może bowiem żądać od drugiego dostarczania środków utrzymania. Wysokość alimentów na małżonka powinna odpowiadać z jednej strony usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego, a z drugiej – możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Nie tylko niedostatek uzasadnia przyznanie alimentów. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

„Nie sposób przyjąć istnienia obowiązku alimentacyjnego w sytuacji, gdy poziom życia obojga rozwiedzionych małżonków jest zbliżony” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2000 r. (sygn.. IV CKN 1222/00).

Rozstrzygnięcie sądu o rozwodzie bez orzekania o winie ma wpływ na koszty procesu, które zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania cywilnego mogą być wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Pozew rozwodowy a dzieci

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w pozwie należy wskazać, jakiego rozstrzygnięcia domagamy się w kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci oraz kontaktów.

Rodzice mogą przestawić sądowi wspólne porozumienie, dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Sąd uwzględni taki plan, jeżeli jest on zgodny z dobrem dziecka. W braku takiego porozumienia sąd dokona samodzielnego rozstrzygnięcia. Może władzę rodzicielską przyznać obojgu rodzicom lub tylko jednemu z nich, ograniczając przy tym władzę rodzicielską drugiego do określonych praw i obowiązków. Jeżeli tylko jedno z rodziców otrzyma pełnię władzy rodzicielskiej, to właśnie z nim będzie mieszkało dziecko. W przypadku opieki naprzemiennej sąd określi miejsce pobytu dziecka. Ustalone kontakty będą dotyczyły głównie spotkań z tym rodzicem, z którym dziecko nie będzie mieszkało.

Jeżeli ubiegamy się o alimenty na dziecko, to należy określić ich wysokość. Pamiętajmy, iż kwota zasądzonych alimentów powinna odpowiadać potrzebom dziecka oraz możliwościom majątkowym rodzica.

Pozew rozwodowy a wspólne mieszkanie

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania, które wspólnie zajmują małżonkowie. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Pozew rozwodowy z podziałem majątku

W pozwie rozwodowym można wnosić o podział wspólnego majątku małżeńskiego. Sąd przeprowadzi podział, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sąd sprawę o rozwód w pierwszej instancji rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Pozew rozwodowy - mediacja

Kodeks postępowania cywilnego wymaga, by w pozwie znalazła się również informacja o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew rozwodowy - uzasadnienie

W uzasadnieniu powinny znaleźć się dowody na to, iż między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. „Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r. (sygn. I Aca 51/10).

Jeżeli powód wnosi o rozwód z winy małżonka, należy tę winę także udowodnić, opisując niewłaściwe zachowania, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Można poprzeć się dowodami z przesłuchania stron, świadków, a także innymi dowodami, które mogą być wykorzystywane w procesie cywilnym.

Uzasadnieniu podlegają wszystkie wnioski, jakie zawieramy w pozwie rozwodowym. Udowodnijmy zatem wysokość alimentów, o jakie się ubiegamy na siebie lub na dziecko. Opiszmy, dlaczego wnosimy o określone rozwiązanie w zakresie władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem. Jakie powody przemawiają za konkretnym rozstrzygnięciem w sprawie mieszkania.

Pozew o rozwód należy własnoręcznie podpisać.

Jeżeli chcemy, aby naszą sprawę o rozwód prowadził adwokat, powinniśmy udzielić mu pełnomocnictwa do prowadzenia tej sprawy.

Pozew rozwodowy - przykład

Zapoznaj się również z naszym przykładowym pozwem o rozwód do pobrania TUTAJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 682);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300);