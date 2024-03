Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź na pozew rozwodowy jest ważnym pismem procesowym, w którym pozwany może zawrzeć swoje twierdzenia i wnioski dowodowe.

Czy odpowiedź na pozew rozwodowy jest obowiązkowa?

Przepisy dotyczące odpowiedz i na pozew rozwodowy uległy zmianie w listopadzie 2019 r. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego nałożyła na stronę pozwaną obowiązek wniesienia odpowiedzi na pozew. „Skoro powód wystąpił z powództwem w formie pozwu, to rzeczą naturalną jest, że pozwany winien zostać o tym powiadomiony. Równie oczywiste jest oczekiwanie, że pozwany zajmie stanowisko odnośnie do żądania powoda. W ten sposób jeszcze przed jakimkolwiek posiedzeniem w sądzie znajdą się co najmniej dwa dokumenty obrazujące stanowiska stron. Umożliwi to sędziemu wstępną orientację co do przedmiotu sporu i jego podstaw faktycznych, a także rozpoznanie bazy prawnej niezbędnej do jego rozstrzygnięcia” – wskazano w uzasadnieniu do tych zmian.

REKLAMA

Jaki jest czas na odpowiedź na pozew rozwodowy?

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy wyznacza przewodniczący. Nie powinien on być krótszy niż dwa tygodnie. Co istotne, przewodniczący zarządzi zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu.

Jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pozwanego poucza się m.in. o obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew i o wymaganiach co do terminu i formy jej wniesienia, a także o możliwości wydania przez sąd wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym i o warunkach jego wykonalności. Odpowiedź na pozew powinna zawierać:

oznaczenie sądu , do którego jest skierowane;

, do którego jest skierowane; imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

oznaczenie rodzaju pisma;

osnowę wniosku lub oświadczenia;

w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

wymienienie załączników;

sygnaturę akt.

Do pisma należy dołączyć załączniki wymienione w tym piśmie.

Treść odpowiedzi w każdym przypadku będzie wyglądała inaczej, bowiem jest uzależniona od konkretnego przypadku. Przykładowo pozwany może niż zgadzać się z twierdzeniami strony powodowej w zakresie winy rozkładu pożycia czy rozstrzygnięć dotyczących wspólnych małoletnich dzieci. W odpowiedzi na pozew odnieśmy się do twierdzeń strony przeciwnej i powołanych przez nią dowodów. Wskażmy też dowody, które chcemy przedstawić na rozprawie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakiej opłacie podlega odpowiedź na pozew rozwodowy?

Wnosząc do sądu odpowiedź na pozew rozwodowy, nie ponosimy z tego tytułu opłaty.