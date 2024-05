Z jakiego powodu można wystąpić o rozwód?

„Chciałabym wystąpić o rozwód. Z jakich przyczyn jest to możliwe? Jakie powody należy podać w pozwie?” – pyta Czytelniczka.

Z jakich powodów można się rozwieść?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu określonych powodów orzeczenia rozwodu.

REKLAMA

Ważne Zgodnie z art. 56 k.r.o. każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia.

Trwały i zupełny rozkład pożycia

W orzecznictwie przyjmuje się, iż rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza.

REKLAMA

Do uznania, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 maja 1955 r. (I CO 5/55).

„Przy wyjaśnianiu powodów rozkładu pożycia małżeńskiego oraz jego zupełności i trwałości należy mieć na względzie, że wprawdzie czasem jedno zdarzenie bywa powodem rozkładu, zazwyczaj jednak takim powodem są fakty powtarzające się albo fakty różnego rodzaju. Poszczególne fakty (jak np. trwała odmowa współżycia małżeńskiego) mogą być skutkiem innych faktów, niezależnie jednak od tego same mogą także stanowić ważny powód rozkładu” – podkreślił SN.

Powody rozkładu pożycia mogą być zatem różne, są bowiem uzależnione od konkretnego przypadku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozwód nie zawsze dopuszczalny

Bywają też sytuacje, gdy rozwód nie jest dopuszczalny pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Tak jest w przypadku, gdy:

wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków

z innych względów orzeczenie rozwod u byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

u byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).