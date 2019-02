Nieważność małżeństwa kościelnego z powodu oziębłości seksualnej?

Na początek kilka podstawowych informacji w tym zakresie.

Ogólnie, oziębłość seksualna (hipolibidemia) to zaburzenie popędu seksualnego. To już stawia przed nami pytanie: na podstawie jakiego tytułu prawnego (na podstawie jakiej prawnej przyczyny) można prowadzić proces - czy na podstawie niezdolności fizycznej (impotencji), czy może niezdolności natury psychicznej? Wydawać by się mogło, iż nic nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu sprawy z pierwszego wymienionego tutaj tytułu. Jednak pojawia się pewien problem, gdyż pod tą przeszkodą kryje się niezdolność dokonania seksualnego aktu. Prowadzenie zatem procesu w tym kierunku może okazać się błędne, gdyż w przypadku oziębłości dokonanie aktu jest całkiem realne. Wyjściem jest zatem prowadzenie procesu z drugiego tytułu, czyli z niezdolności natury psychicznej.

reklama reklama

Zgodnie z fachową literaturą oziębłość seksualna może trwać przez całe życie człowieka bądź przez jakiś tylko czas, gdyż może być uwarunkowana – przykładowo – drugą stroną związku, stresem itp. Gdyby więc proces przebiegał z tytułu impotencji, nie byłoby z tym elementem większego problemu. Niezdolność fizyczna może bowiem być relatywna, zaś niezdolność psychiczna powinna być absolutna.

Skoro przyporządkowaliśmy oziębłość do tytułu w obrębie kan. 1095 KPK, to pojawia się problem, gdyż niezdolność psychiczna zgodnie z pewnymi prawnymi wymogami musi mieć charakter absolutny. Innymi słowy, winno się wykluczyć uwarunkowanie oziębłości od partnera.

Zatem fakt, iż jakieś zachowanie wskazuje na daną prawną przyczynę wcale nie oznacza pozytywnego z niej wyroku. O pozytywnym wyroku można mówić wówczas, gdy wszystkie elementy niezdolności psychicznej są spełnione, tj. jej uprzedniość, ciężkość oraz absolutność. A już tylko na podstawie jednego faktu „odrzuciliśmy” zachodzenie absolutnego wymiaru niezdolności, tym samym wskazując na nieudowodnienie nieważności zawiązanego węzła małżeńskiego. Często mamy do czynienia „tylko” z różnicą w temperamentach współmałżonków, co mylnie jest przez nich interpretowane jako hipolibidemia, i co w ogóle w tym świetle nie może zakończyć się wyrokiem pozytywnym. Podobnie jest w sytuacji uwarunkowania oziębłości od pewnych chorób fizycznych czy leków.

Czy jednak rzeczywiście nie ma najmniejszej szansy na zaferowanie pozytywnego wyroku? Sprawa wymaga zagłębienia się w nią i stawia warunek w postaci posiadaniach profesjonalnej wiedzy. A jednym z jej elementów jest też taki, iż przyczyny analizowanego zaburzenia są faktycznie różnorodne. Wśród nich można wymieniać, przykładowo: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, uzależnienie od pornografii, lęk przed ciążą, dysmorfofobię, depresję. Te i na pewno wiele jeszcze innych przyczyn można śmiało rozpatrywać w kontekście niezdolności psychicznej. A zatem to, iż sama oziębłość w ramach normy kan. 1095 KPK nie stanowi niezdolności, nie oznacza, iż nie jest nią przyczyna ją wywołująca. Tak przedstawiona jednak sytuacja tylko z pozoru jest prosta. W trakcie procesu może ponownie pojawić się wniosek, iż chociaż faktycznie przyczyną oziębłości jest jeden z powyżej wymienionych czynników, to i on wcale nie musi przesądzać o zakwalifikowaniu go pod prawdziwą postać niezdolności.

Co to wszystko oznacza dla nas? Praktycznie dwa wnioski:

każdy problem podniesiony przez stronę winno się rozważyć w aspekcie – gdy jest to tylko możliwe – wielu tytułów prawnych, na podstawie których może przebiegać kościelny proces małżeński

po drugie, dokonanie wyboru właściwego tytułu wymaga odpowiedzi na pytanie czy jakiś fakt podniesiony przez stronę spełnia prawne jego wymogi, a gdy tak, to dokładnie który.

Wymaga to z pewnością posiadanie wiedzy prawnej, ale i wyjście poza jej obszar w tą dyscyplinę, w obszarze której tenże fakt jest i będzie dalej rozważany.

Na ten temat:

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/ozieblosc-seksualna-czym-jest-i-jak-ja-leczyc-aa-882R-JQcM-Ns2o.html

Polecamy serwis: Rozwód kościelny