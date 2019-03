Najważniejsze zmiany w kościelnym procesie małżeńskim

Mniej formalności przy wyborze trybunału

Pierwsza to zmniejszenie formalności przy dokonywaniu wyboru właściwego trybunału kościelnego. Dzisiaj nie jest już problemem, aby przyszła strona powodowa wybrała trybunał według własnego miejsca zamieszkania czy według położenia większości dowodów bez podejmowania dodatkowych kroków w tym zakresie. Naturalnie trzeba gruntownie rozważyć możliwość prowadzenia sprawy o nieważność małżeństwa przez sąd za granicą, na obszarze kompetencji którego zamieszkuje przyszła strona powodowa. Nie chodzi przy tym o ewentualną barierę językową, ale czasami o różnice w mentalności. Oczywiście kościelne prawo małżeńskie jest jednakowe dla całego KK, jednakże pewne sprawy, tj. ich sposób przedstawienia może wzbudzać pewne wątpliwości, trudności u wyrokujących sędziów.

Pozytywny wynik bez konieczności potwierdzenia

Druga zmiana to – brak konieczności potwierdzenia wydanego już jednego pozytywnego wyroku. Naturalnie każda ze stron, która czuje się pokrzywdzona treścią wyroku ma prawo do apelacji, zresztą nie tylko ona. Bardzo często ma to miejsce w sytuacji, kiedy wyrok zapada z tytułu po tej stronie procesowej, a dodatkowo nakłada na nią zakaz zawarcia nowego kościelnego ślubu.

Proces skrócony

I wreszcie trzecia zmiana to – wprowadzenie tzw. procesu skróconego. Na ten temat uczyniliśmy już wzmiankę w artykule poświęconym Wspólnemu stanowisku stron w kościelnym procesie o nieważność małżeństwa. Dlatego warto zarówno przypomnieć to, co zostało już omówione, jak i ukazać ten proces w nieco szerszej perspektywie.

Po pierwsze, aby wszcząć proces skrócony musi zaistnieć jednomyślność, co do tytułu (lub tytułów), na podstawie którego ma on przebiegać.

Po drugie, jego istota osadza się na treści takich spraw, które dają spore nadzieje na orzeczenie nieważności zawartego małżeństwa. Są to więc sprawy bardzo klarowne. Trzeba zatem podkreślić, iż wiele stron, z jednej strony, wyraża chęć na taki proces (chociaż mają pewne wątpliwości, dotyczące reakcji strony przeciwnej, ponieważ proces taki przebiega szybciej aniżeli w zwykłym przypadku), zaś z drugiej stron zapominają, iż sprawa, aby mogła trafić do procesu skróconego, musi być jasna.

Po trzecie, jak zostało to już powiedziane, procesy takie przebiegają o wiele szybciej niż zwykle. Nie chodzi jednak o czas, gdyż można sobie wyobrazić sytuację, kiedy w danym kościelnym sądzie jest taki okres czasu, gdy takich procesów może być więcej, więc trudno też wymagać, aby przebiegały one w zakreślonym czasie kosztem spraw pozostałych, niemniej faktycznie czas w tych sprawach wysuwa się na czoło.