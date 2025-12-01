WZON: WC-C i 9x2,7 pkt zamiast 9x4 4 pkt. Kolejne zabranie świadczenia wspierającego niepełnosprawnej matce. WZON [List]

Takie informacje w WZON otrzymują rodziny poszkodowanych osób niepełnosprawnych - musimy Panu / Pani ojcu / matce obniżyć liczbę pkt potrzebną do otrzymania świadczenia wspierającego. Infor.pl opublikował tydzień temu Wytyczne dla WZON, które nakazują specjalistom oceniającym samodzielność osób niepełnosprawnych (w wieku 75 lat i więcej), aby nie przyznawać 4 pkt w 9 kategoriach (na 32) testu samodzielności ("poziom potrzeby wsparcia"). Powoduje to 1) spadek wartości świadczenia wspierającego albo 2) "wyrzucenie" osoby niepełnosprawnej z systemu wsparcia. W efekcie naszej publikacji wysypały się listy od osób, które doświadczyły we własnej rodzinie cięcia wysokości punktów. List opublikowany w tym artykule to relacja czytelnika, o tym jak wprost pracownica WZON poinformowała o konieczności zaniżenia wartości punktów dla osoby niepełnosprawnej (matka 75 lat).

Powodem zaniżania punktów w świadczeniu wspierającym jest przyjęcie przez stronę rządową, że osoba niepełnosprawna jest niesamodzielna z powodu dwóch nakładających się na siebie czynników:

1) niepełnosprawność (w praktyce stopień znaczny) - ustawowo można udzielić wsparcia świadczeniem wspierającym na niesamodzielność. Wspieranie tego rodzaju niesamodzielności, to cel ustawy o świadczeniu wspierającym oraz

2) wiek - Dwie ustawy (ustawa o świadczeniu wspierającym i ustawa o można udzielić wsparcia świadczeniem wspierającym na niesamodzielność. Wspieranie tego rodzaju niesamodzielności nie jest celem ustawy o świadczeniu wspierającym oraz ustawy o rehabilitacji.

Nie otrzymacie świadczenia wspierającego bo tak nakazują Wytyczne:

List od Czytelnika Infor.pl:

Dzień dobry Panu. Nie wiem dokładnie, czy to Pana artykuł przeczytałem w sprawie zaniżania punktów świadczenia wspierającego. Ja się o tym dowiedziałem od Pani z WZON, która wprost mi powiedziała, że moja bardzo ciężko chora Mama nie dostanie w niektórych obszarach życia -"pytań" - maksymalnej liczby punktów. Ponieważ mają takie wytyczne odgórnie, a Mama ma 75 lat. I może dostać maksymalnie 2,700 pkt. To była druga komisja. Pierwsza komisja przyznała 63 punkty, teraz po odwołaniu zobaczę po ok.30 dniach. Kto takie wytyczne wydał? Ktoś się powołuje na Ustawę o rehabilitacji z 1997 roku o zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych. Czy Ustawa o Świadczeniu Wspierającym coś mówi, aby zaniżać punktację osobom 75+? Na decyzję czekaliśmy rok. Tato nie dożył bo zmarł na wiosnę 2024 r. (…)

Wytyczne od grudnia 2024 r. działają niekorzystnie dla niepełnosprawnych - zaniżają punkty poziomu potrzeby wsparcia

Zaniżenie odbywa się poprzez zablokowanie możliwości dania więcej niż 2,7 pkt w poniższych 9 kategoriach testu samodzielności jakim jest "poziom potrzeby wsparcia". Tam, gdzie widać skrót WC-C, pracownicy WZON nie powinni wpisywać wyższej wartości punktów niż 2,7 (zamiast 4,0).

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+) poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+) gov.pl

9 rubryk z takim zaniżeniem oznacza utratę przez osobę niepełnosprawną 11,7 pkt (9 x 1,3 pkt).

Świadczenie wspierające w 2025 r. - zabranie 11,7 pkt utrudnia spełnienie tych wymogów

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie. 90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie; 85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie; 80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie; 75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie; 70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Jaka jest podstawa utraty 11,7 pkt przez osoby niepełnosprawne?

W pliku PDF dokument Wytycznych (11 stron) dla WZON w sprawie świadczenia wspierającego:

wytyczne PDF wytyczne PDF

Wytyczne dla WZON. Obniżają świadczenia. Nawet o 11,7 punktu. I zamiast wspierającego 1504 zł (82 punkty) wypłata 1128 zł (75 punkty)

W Wytycznych mamy:

1) przedstawienie argumentów za obniżką punktów przez WZON dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (argument jest prosty - osoby niepełnosprawne w wieku 75+ mają obok niepełnosprawności ograniczenia w samodzielności wynikające z wieku -

2) wywiedzeniu z nich kilkunastu nakazów adresowanych do specjalistów w WZON przyznających punkty.

W podsumowaniu dokumentu jest następujący nakaz dla WZON:

Wytyczne WZON - konkluzja Wytyczne WZON - konkluzja Media

Poniżej zapis tekstowy grafiki. Jak odczytywać informacje w ramce? Np. dla punktu 3 w teście samodzielności osoby niepełnosprawnej: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna w poruszaniu się w nieznanym środowisku, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C, który nie jest najwyższym kwalifikatorem niesamodzielności. Powoduje to:

1) zaniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 78)

2) odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów)

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami): • 3) poruszanie się w nieznanym środowisku, • 5) przemieszczanie się środkami transportu, • 9) opanowanie nowej umiejętności praktycznej, • 11) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych, • 20) realizowanie wyborów i decyzji, • 25) tworzenie bliskich relacji z innymi osobami, • 26) kupowanie artykułów codziennej potrzeby, • 28) dbanie o dom, ubrania i obuwie, • 31) załatwianie spraw urzędowych, w przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często.

W dokumencie Wytycznych (patrz ramka) jest zastrzeżenie: "Stosujemy w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia z racji swojego wieku". Taki zapis można interpretować tak - "Jeżeli niesamodzielność jest w 100% wynikiem niepełnosprawności (nie ma przyczyny niesamodzielności w postaci wieku), to WZON nie stosuje ograniczania wysokości świadczenia wspierającego." Redakcja nie ma jednak informacji o stosowaniu takiej korzystnej interpretacji przez WZONy (korzystnej bo w przypadku niesamodzielności osoby w wieku 80-lat z powodu np. paraliżu jej przyjęcie oznacza możliwość osiągnięcia 100 punktów przez osobę niepełnosprawną z pominięciem pomniejszenia o wskaźnik WC-C).