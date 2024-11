Extra pieniądze na produkcję amunicji. Rząd szykuje specjalną ustawę

Rząd pracuje nad nową ustawą, która dotyczy finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Proponowane przepisy mają na celu zapewnienie środków na rozwój krajowej bazy produkcyjnej w strategicznym obszarze amunicyjnym.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się właśnie projekt ustawy o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji i przekazaniu środków na ten cel. Rząd planuje przyjęcie nowych regulacji, przygotowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, jeszcze w czwartym kwartale obecnego roku.

Więcej pieniędzy na zwiększenie bazy produkcyjnej w strategicznym obszarze amunicyjnym

Jaki problem mają rozwiązać projektowane przepisy? Ustawodawca wskazuje, że jedną z najpilniejszych potrzeb jest rozbudowa i dywersyfikacja narodowej bazy produkcyjnej amunicji wielkokalibrowej oraz uzupełnienie jej rezerw, mająca na celu w szczególności rozbudowę potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem rządowego projektu jest zatem przygotowanie mechanizmu sfinansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego w celu utworzenia odpowiedniego potencjału produkcyjnego w strategicznym obszarze amunicyjnym. Projekt tworzy podstawy prawne dla przekazania do Funduszu Inwestycji Kapitałowych środków, które będą przeznaczone na dokapitalizowanie spółek odpowiedzialnych za produkcję amunicji.

3 mld zł na finansowanie działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji

Fundusz Inwestycji Kapitałowych uzyska około 3 mld zł na cel określony ustawą o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. 2 mld zł będą pochodziły z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Środki te zostaną przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych w trybie przepisów ustawy o obronie ojczyzny. Następnie Ministerstwo Aktywów Państwowych dokona wpłaty tych środków na Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Środki te będą przekazane na finansowanie działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji.

Mając na uwadze ogólne przepisy określające gospodarkę finansową Funduszu Inwestycji Kapitałowych przekazane do tego funduszu środki będą wykorzystywane do nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych. Pozostała część środków zostanie przekazana w postaci skarbowych papierów wartościowych, które aktualnie znajdują się w posiadaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Są to skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie przez Agencję 29 grudnia 2023 r.

