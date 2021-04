Kto dziedziczy spadek po ojcu?

Spadek po ojcu - kto dziedziczy?

To, kto odziedziczy sadek po ojcu, zależy od tego czy istnieje ważny testament. Dziedziczenie testamentowe ma bowiem pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Spadek po ojcu – z testamentem

Pan Zygmunt sporządził testament, w którym do całości spadku powołał swojego syna, pomijając młodszego syna i żonę. Jeżeli testament jest ważny, to spadek po ojcu odziedziczy starszy syn. Żona i młodszy syn będą zaś mieli prawo do zachowków.

Warto jednak pamiętać, iż istnieje kilka sytuacji, gdy spadkobiercy nie otrzymają zachowku. Tak jest na przykład w przypadku wydziedziczenia, niegodności dziedziczenia czy zrzeczenia się dziedziczenia.

Spadek po ojcu bez testamentu

Gdy nie ma testamentu bądź okaże się on nieważny, dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

Spadek po ojcu, gdy żyje matka

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Spadek po ojcu a wspólnota majątkowa

Spadek po ojcu, który podlega dziedziczeniu może być różny w zależności od małżeńskiego ustroju majątkowego, w którym pozostawał spadkodawca. Jeżeli ojciec i matka mają wspólność majątkową, to w praktyce dziedziczeniu po jednym z nich będzie podlegała połowa wspólnego majątku.

Spadek po ojcu, gdy nie żyje matka

Może się również zdarzyć sytuacja, gdy w chwili śmierci spadkodawcy nie żyje już jego małżonek.

Pan Krzysztof nie pozostawił testamentu. W chwili jego śmierci żyją jego dzieci: syn i córka. Żona zaś zmarła kilka lat wcześniej. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym przez dzieci. Każde z nich powinno otrzymać po ½ całości spadku.

Spadek po ojcu po rozwodzie

Podoba sytuacja zachodzi, gdy małżonkowie są po rozwodzie. Jednym ze skutków rozwodu jest brak możliwości dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku. Jeżeli zmarły był rozwiedziony i zostawił dzieci, to zgodnie z ustawy właśnie one są w pierwszej kolejności uprawnione do dziedziczenia.

Warto też pamiętać, iż każdy spadkobierca w odpowiednim terminie może żądać przed sądem wyłączenia od dziedziczenia małżonka spadkobiercy, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym do majątku osobistego małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Co do zasady zatem taki spadek nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby spadkodawca w testamencie wskazał obydwoje małżonków jako spadkobierców.

Jak otrzymać spadek po ojcu?

Formalności związane z nabyciem spadku można załatwić w sądzie, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ost. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1495);

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).