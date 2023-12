Przedświąteczna sprzedaż ryb. Jakie są przepisy i zalecenia?

Przed świętami Bożego Narodzenia zwiększa się zapotrzebowanie konsumentów na zakup żywych karpi. Warto pamiętać o zaleceniach Głównego Lekarza Weterynarii.

Ważne zalecenia

GLW przypomina o stosowaniu ogólnych zasad wynikających z:

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122); rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania; opinii naukowych; statystyki GUS.

Zaleca też, aby sprzedaż ryb odbywała się wyłącznie po uprzednim ich uśmierceniu. „Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, uwzględniający specyfikę tej gromady kręgowców. Zgodnie z raportem EFSA do humanitarnych metod ogłuszenia ryb należą metody mechaniczna i elektryczna” – czytamy w komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii.

Ochrona dzieci

Jak przypomina GLW, zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci. Wynika to z art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt. Zakaz ten jest bezwzględny i zagrożony sankcją karną. Z tego powodu miejsce ogłuszania i uśmiercania karpia w punktach sprzedaży detalicznej powinno być osłonięte lub wydzielone tak, aby uniknąć udziału i obecności osób postronnych.

Personel – zgodnie z zaleceniami GLW – powinien mieć ukończone 18 lat i posiadać doświadczenie przy hodowli i/lub chowie ryb albo odbyte szkolenie z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb (np. szkolenie stanowiskowe).

Woda ma znaczenie

Należy zadbać o to, aby baseny, w których przetrzymywane są żywe ryby, były szczelne, o gładkich ścianach i zakończonych krawędziach. Zalecenia dotyczą też m.in. wody (czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin). Maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody to 1kg masy ryby/l wody.

Wodę powinno też zawierać opakowanie stosowane do przenoszenia żywych ryb ze sklepu, jeżeli nie ma możliwości uboju karpia przed sprzedażą.

Zgodnie z zaleceniami, „kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji - dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody”.

Czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu powinien być jak najkrótszy,

Z pełną treścią zaleceń można się zapoznać na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zalecenia-GLW-w-postepowaniu-z-zywymi-rybami-przeznaczonymi-do-sprzedazy-detalicznej-/idn:2391

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii