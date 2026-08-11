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PPWR już od jutra - 12 sierpnia 2026 r. Tysiące polskich firm muszą udowodnić, że ich opakowania spełniają unijne wymogi

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11 sierpnia 2026, 11:46
ppwr od 12 sierpnia 2026 opakowania
PPWR już od jutra - 12 sierpnia 2026 r. Tysiące polskich firm muszą udowodnić, że ich opakowania spełniają unijne wymogi
Shutterstock

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PPWR już od jutra. Dnia 12 sierpnia 2026 r. zaczynają obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia PPWR czyli Packaging and Packaging Waste Regulation. Co to oznacza? Tysiące polskich firm muszą udowodnić, że ich opakowania spełniają unijne wymogi.

12 sierpnia 2026 r. rusza PPWR

Już 12 sierpnia zacznie obowiązywać większość przepisów unijnego rozporządzenia PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). To jedna z największych zmian dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek UE od wielu lat. Nowe regulacje będą obowiązywać bezpośrednio we wszystkich 27 państwach członkowskich, bez konieczności wdrażania ich do prawa krajowego. Dla wielu firm oznacza to nowe obowiązki związane z oceną zgodności opakowań, przygotowaniem dokumentacji oraz współpracą z dostawcami. Główne zmiany od 12 sierpnia obejmują:

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  1. Zakaz używania substancji per- i polifluoroalkilowych w opakowaniach mających kontakt z żywnością.
  2. Wymóg przygotowania i posiadania dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności dla wprowadzanych typów opakowań.
  3. Początek stosowania zasad minimalizacji masy i objętości opakowań oraz unijnych klas recyklingowalności.

Nowe obowiązki obejmą producentów opakowań i producentów towarów w nich sprzedawanych

PPWR zmienia zasady odpowiedzialności za opakowania. Nowe przepisy obejmą nie tylko producentów opakowań, ale również producentów sprzedających towary w opakowaniach, importerów, dystrybutorów, właścicieli marek, firmy e-commerce, a w wielu przypadkach także operatorów logistycznych. Dla części przedsiębiorców kluczowe będzie prawidłowe określenie swojej roli w świetle nowych przepisów, ponieważ od tego zależy zakres obowiązków.

- Jedną z najistotniejszych zmian jest rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorców. W wielu przypadkach firma może zostać uznana za producenta w rozumieniu PPWR, mimo że sama nie produkuje opakowań. Dlatego przygotowania warto rozpocząć od ustalenia statusu przedsiębiorstwa oraz analizy obowiązków wynikających z rozporządzenia. To pozwoli uniknąć kosztownych błędów już na początku jego stosowania - mówi dr Judyta Latymowicz, partnerka w kancelarii LEGALLY.SMART, specjalistka w prawie dla biznesu.

dr Judyta Latymowicz

dr Judyta Latymowicz - partnerka w kancelarii LEGALLY.SMART, specjalistka w prawie dla biznesu

Źródło zewnętrzne

Nowe obowiązki i wymagane dokumenty

Dotychczas przedsiębiorcy koncentrowali się przede wszystkim na obowiązkach związanych z recyklingiem i sprawozdawczością. PPWR znacząco rozszerza ten katalog. Na pierwszym etapie wdrażania rozporządzenia szczególnego znaczenia nabiorą procedura oceny zgodności, deklaracja zgodności UE oraz dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymagań przez opakowanie. Równolegle przedsiębiorcy nadal będą realizować obowiązki wynikające z krajowych przepisów, w tym prowadzić ewidencję w systemie BDO. - PPWR zmienia sposób myślenia o zgodności. Nie wystarczy już zadbać o samo opakowanie - przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że spełnia ono wymagania określone w rozporządzeniu. Dlatego już dziś warto przeprowadzić audyt opakowań, zweryfikować dokumentację oraz sprawdzić, czy umowy z dostawcami odpowiednio regulują odpowiedzialność za zgodność z nowymi przepisami - podkreśla dr Judyta Latymowicz.

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Pierwszy etap wdrażania PPWR

12 sierpnia rozpocznie się pierwszy etap wdrażania PPWR, jednak kolejne obowiązki będą wprowadzane stopniowo aż do 2040 r. Obejmą m.in. dalsze wymagania dotyczące projektowania opakowań, recyklowalności, zawartości materiałów z recyklingu oraz oznakowania. Eksperci podkreślają, że firmy, które już dziś uporządkują dokumentację i procesy związane z opakowaniami, łatwiej dostosują się do kolejnych etapów reformy.

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Źródło: LEGALLY.SMART

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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