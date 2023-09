Z pracownikiem ZUS można porozmawiać online. Co załatwimy podczas e-wizyty?

Aby skorzystać z e-wizyty w ZUS nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy mieć dostęp do Internetu i sprzęt wyposażony w kamerkę i mikrofon.

Co można załatwić podczas e-wizyty w ZUS?

Z ekspertem ZUS można się umówić na e-wizytę bardzo łatwo. Wystarczy wejść na stronę https://www.zus.pl/e-wizyta i wybrać placówkę ZUS, do której klient należy lub tą, w której ma sprawę do załatwienia w przypadku rent lub emerytur z zagranicy.

- To jest łatwy i bezpieczny sposób na to, żeby bez wychodzenia z domu, spotkać się z ekspertem ZUS online – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że podczas e-wizyty można załatwić większość swoich spraw związanych m.in. z emeryturami i rentami, prowadzeniem firmy, wypłatą zasiłków czy potwierdzeniem profilu PUE.

Emerytury i renty częstymi tematami rozmów

Tematami dominującymi podczas spotkań online są emerytury i renty. Prawie 70 tys. konsultacji online dotyczyło właśnie tych tematów. 63 tys. rozmów to te związane z prowadzeniem firm i obowiązków ubezpieczeniowych z tego wynikających.

- Ponad 60 tys. spotkań w sieci związanych było ze zwolnieniami lekarskimi i zasiłkami. W czasie e-wizyty można także poprosić o założenie indywidualnego konta na platformie internetowej PUE ZUS. Z tej możliwości skorzysta 59 tys. naszych klientów – opowiada Kowalska-Matis.

Z e-wizyty mogą również skorzystać osoby z polskim i zagranicznym stażem pracy, które chcą uzyskać informacje na temat emerytur i rent międzynarodowych. Usługa dostępna jest też w języku migowym.

Mogą z niej również skorzystać osoby z niepełnosprawnością słuchu, a także niewidzące i niedowidzące. ZUS pomyślał także o osobach starszych i takich, które wymagają szczególnej opieki. Mogą one skorzystać z konsultacji online w obecności członka rodziny, opiekuna faktycznego lub prawnego.

Jak skorzystać z e-wizyty?

Rzeczniczka wyjaśnia, że aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji – wystarczy mieć dostęp do Internetu i sprzęt wyposażony w kamerkę i mikrofon, np. smartfon, tablet czy komputer.

Osoby, które chcą zarezerwować e-wizytę, powinny wejść na stronę www.zus.pl, odszukać zakładkę e-wizyta i kliknąć link „Umów się na e-wizytę”. Następnie należy wybrać temat rozmowy i dogodny dla siebie dzień i godzinę wizyty. Podczas rezerwacji trzeba wpisać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Dzień przed spotkaniem klient otrzyma e-mail z przypomnieniem o e-wizycie.

W wybranym dniu i godzinie e-wizyty należy otworzyć link otrzymany w e-mailu, aby połączyć się z pracownikiem ZUS. ZUS zaznacza, że jeśli podczas rejestracji klient wskazał numer telefonu, to w dniu e-wizyty godzinę przed spotkaniem, otrzyma SMS z przypomnieniem o zarezerwowanej wideorozmowie. Jeśli podczas konsultacji rozmówca będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty.

Czy e-wizytę można odwołać?

W każdym momencie można odwołać umówioną e-wizytę. Wystarczy kliknąć link „Zrezygnuj z e-wizyty” w wiadomości potwierdzającej rejestrację. Dzięki temu na taką rozmowę będzie mógł umówić się ktoś inny, kto potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS. Jeśli taka wizyta nie zostanie odwołana, to termin będzie cały czas zarezerwowany, chociaż nikt nie skorzysta e-wizyty.

Wizyta w placówce

Osoby, które chciałyby na miejscu w placówce porozmawiać z ekspertem ZUS, mogą takie spotkanie umówić na konkretny dzień i godzinę przez PUE ZUS lub telefonicznie, dzwoniąc pod konkretny numer telefonu.

Podczas rozmowy trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu kontaktowego. Należy również podać placówkę, w której ma się odbyć wizyta, sprawę, jaką chce się omówić z ekspertem ZUS oraz wskazać dzień i godzinę wizyty. Następnie na podany podczas rozmowy numer telefonu przyjdzie wiadomość SMS z terminem i z numerem rezerwacji wizyty. Zawiera on 10 cyfr, które należy wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków w placówce ZUS.

Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, dotychczas z rezerwacji wizyty w placówce ZUS mogli skorzystać klienci, którzy mieli swoje konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

- Teraz można także zadzwonić i umówić się na spotkanie. W ten sposób wizytę zarezerwuje każdy, niezależnie od tego, czy ma już konto na PUE. Klient, który nie ma jeszcze konta na PUE, na wizytę może umówić się maksymalnie sześć dni przed jej terminem – wskazuje.