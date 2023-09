Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego? Jak uzyskać sankcję?

Czy kredyt naprawdę może być „za darmo”? A może jest to manipulacja i kolejna próba wyłudzenia pieniędzy? O tym opowie ekspert kredytowy.

Sankcja kredytu darmowego

Praktycznie każdy z nas korzysta z usług banków w zakresie kredytów. Choć działalność bankowa oraz instytucji i firm pożyczkowych podlega olbrzymim regulacjom, to umowy kredytowe mogą zawierać takie zapisy, dzięki którym jest możliwe ich unieważnienie. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim „w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta wynikających z przytoczonych przepisów konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.” Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli posiadasz aktywną umowę o kredyt konsumencki (gotówkowy) na kwotę nie wyższą niż 255 550 zł. lub od spłaty tego zobowiązania nie minął rok - koniecznie sprawdź ją pod kątem sankcji kredytu darmowego, bo może się okazać, że do banku będziesz musiał zwrócić TYLKO pożyczony kapitał, a wszelkie koszta, takie jak prowizja, ubezpieczenie czy odsetki, zostaną umorzone.

Udzielanie kredytu. Gdzie banki mogą popełnić błąd?

Jeśli w Twojej umowie brakuje jakiejkolwiek z poniższych podstawowych informacji:

imię i nazwisko kredytobiorcy, jego numer PESEL, adres zameldowania, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości oraz dane kredytodawcy

kwota, rodzaj i cel kredytu, a także okres kredytowania

termin i sposób otrzymania pieniędzy przez kredytobiorcę,

harmonogram spłaty i zasady spłaty zobowiązania oraz informacje o jego kosztach

konsekwencje zaprzestania spłaty, jak również sposób naliczania odsetek i zabezpieczenia kredytu

informacje dotyczące wcześniejszej spłaty i odstąpienia od umowy

zasady zmiany oprocentowania kredytu oraz informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

To nie wszystko. Do najczęściej spotykanych błędów w umowach należą:

wadliwe zapisy w umowach zawieranych najczęściej na odległość

błędy dotyczące warunków umowy

błędne dane na temat rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO)

błędna informacja na temat warunków odstąpienia od umowy

nieprawidłowo przeliczane koszty kredytu na niekorzyść Klienta.

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

Musisz mieć świadomość, że to na tobie spoczywać będzie ciężar udowodnienia, że kredytodawca popełnił błąd w zapisach umowy kredytowej i dzięki temu możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego, którą gwarantuje ci ustawodawca. Jednak złożenie pisemnego oświadczenia, w którym wskazane będą nieprawidłowe zapisy, nie gwarantuje, że bank wypłaci ci pieniądze od razu. Bardzo prawdopodobne jest, że instytucja kredytowa odmówi skorzystania z tej sankcji, często nie podając przy tym powodu, który byłby racjonalny z punktu widzenia prawa. Negatywna odpowiedź banku oznacza, że będziesz musiał zgłosić sprawę do sądu.

Często wygranie tego typu sprawy samodzielnie jest praktycznie niemożliwe. Banki zatrudniają takich prawników, których zadaniem jest by uchronić kredytodawcę przed utratą zarobku. Czy warto więc skorzystać z firmy czy kancelarii, która zajmuje się pomocą w odzyskiwaniu niesłusznie naliczonych kosztów?

Jak najbardziej, jednak z dużą dozą ostrożności. Weryfikujemy opinie o firmie czy kancelarii, a najlepiej, jeśli mamy już kogoś z polecenia. Wszelkie umowy o współpracę czytamy kilkakrotnie, aby zrozumieć ewentualne niejasności, a gdy coś budzi nasze wątpliwości - dopytujemy.

Jak uzyskać sankcję kredytu darmowego?

Przede wszystkim koniecznie przygotuj pełną umowę pożyczki (oryginał lub kopię) wraz z pierwotnym harmonogramem spłat. Do analizy będzie także potrzebne potwierdzenie zamknięcia kredytu (najlepiej z raportu BIK) oraz potwierdzenie ostatniego działania dotyczące tego zobowiązania (np. zwrot prowizji) oraz pełna historia spłaty.

Czy jeśli masz “aktywny” kredyt to nie możesz skorzystać z sankcji? Oczywiście, że możesz! Aby to zobrazować - musisz wiedzieć jak wygląda proces kredytowy w praktyce.

Zaciągając zobowiązanie, oprócz kapitału, który trafia na twoje konto, pojawiają się takie dodatkowe koszta, jak prowizja, ubezpieczenie oraz odsetki. Bank za pożyczone pieniądze nalicza powyższe kwoty, które zgodnie z umową jesteś zobowiązany zapłacić. Jednak, gdy zapisy w umowie kredytowej są niezgodnie z prawem, można zastosować wspomnianą sankcję kredytu darmowego.

Jeśli kredyt został przez ciebie spłacony w całości - instytucja finansowa będzie musiała zwrócić ci nienależnie pobrane kwoty, czyli oddajesz tylko pożyczony kapitał.

Jeśli natomiast jesteś w trakcie spłaty zobowiązania - weryfikacji zostaną poddane wszystkie, spłacone przez ciebie kwoty na poczet jego spłaty. Od kwoty kapitału, który musisz zwrócić, odejmujemy to, co już zapłaciłeś. Różnica to wysokość kapitału, która pozostała jeszcze do spłaty. Powyższą kwotę, zgodnie z ustawą, można rozłożyć na nieoprocentowane raty nawet do 60 miesięcy, jeśli kwota kredytu wynosiła do 80 tys. zł. lub 120 m-cy, jeśli kredyt był powyżej 80 tyś. zł.

Ewelina Czaplińska