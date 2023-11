Co zrobić by wzrosła zdolność kredytowa?

Poprawa zdolności kredytowej, czyli możliwości uzyskania finansowania od banku, nie wiąże się z koniecznością pozyskania jakiejś tajemnej wiedzy, niedostępnej dla zwykłego śmiertelnika. W praktyce okazuje się jednak, że niewielu z nas wie w jaki sposób odpowiednio przygotować się do zaciągnięcia kredytu: uzyskać jak najlepsze warunki czy wyższą kwotę. Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, koniecznie przeczytaj.

rozwiń >

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie korzystają z preferencyjnych warunków kredytów, podczas gdy inni borykają się z problemami finansowymi? Tajemnica tego zjawiska często leży we właściwym przygotowaniu. Istnieje wiele możliwości, aby poprawić swoją zdolność kredytową i kwestii, na które należy zwrócić uwagę, aby dać sobie szansę na skorzystanie z lepszych ofert finansowych. Uzyskanie kredytu może być czasem wyzwaniem, ale za sprawą kilka kroków, które możesz podjąć, zwiększysz swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, które naprawdę działają.

REKLAMA

Sprawdź i usuń błędne wpisy z Raportu Kredytowego

Regularne sprawdzanie raportu kredytowego pozwala nie tylko na zidentyfikowanie błędów, ale także na szybkie reagowanie na potencjalne problemy. Opóźnienia w spłacie zobowiązań czy “błędy młodości” ze statusem “windykacja” (nawet ta odzyskana) w bazie BIK mogą wpływać negatywnie na Twoją zdolność kredytową, więc regularne czyszczenie raportu to kluczowy krok ku poprawie sytuacji finansowej. Ponadto należy pamiętać, że nie tylko dane z raportu BIK są brane pod uwagę w procesie uzyskania kredytu, ale także - bazy BIG, Infomonitor czy KRD.

Sztuka negocjacji z wierzycielami

Nie bój się negocjować z firmami odpowiedzialnymi za odzyskiwanie długu, a tym bardziej, jeśli został on przez Ciebie spłacony. Wiele osób popełnia błąd, ignorując swoje zobowiązania finansowe, co tylko pogarsza sytuację. Jeśli borykasz się z opóźnieniami w płatnościach, skontaktuj się z wierzycielem i spróbuj wynegocjować nowe warunki spłaty. To działanie nie tylko ułatwi Ci pozbycie się długu, ale także pokaże Twoją gotowość do współpracy i odpowiedzialność.

Dużo, nie zawsze oznacza dobrze

Kilka lat temu kupowałeś pralkę i “dostałeś w gratisie” kartę kredytową, tak samo było 2 lata później podczas zakupu zmywarki czy telewizora? A teraz wyciągnij te wszystkie karty, które od lat trzymasz w szufladzie, bo one także mają wpływ na Twoją zdolność kredytową! Pomyślisz teraz - “w jaki sposób, skoro ich nawet nie uruchomiłem” - to nic, liczy się sam fakt, że SĄ. Zamknij produkty bankowe (szczególnie te kredytowe), z których nie korzystasz – w tym przypadku - duże, nie oznacza dobrze, zmniejsz limity na kartach, czy w koncie osobistym. Znajdź czas, aby raz na zawsze zrobić porządek w swoich finansach. Nie popadajmy jednak w skrajności, ponieważ regularne płacenie środkami z karty kredytowej oraz spłata ich w terminie - może być Twoim sprzymierzeńcem w budowaniu zdolności kredytowej. Pamiętaj ostatecznie, że im niższe bieżące zadłużenie, tym lepiej. To samo tyczy się zapytań kredytowych - nie składaj zbyt wielu wniosków w krótkim okresie czasu, ponieważ każda taka aplikacja może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.

Zabezpiecz stabilne źródło dochodu

Posiadanie stałego źródła dochodu zwiększa Twoją wiarygodność w oczach banku. Przedstaw dowody pochodzenia swojego wynagrodzenia, takie jak ostatnie wypłaty, zeznania podatkowe itp. Pomimo, iż uznawanym za najbardziej “bezpieczny i stabilny” uznawany jest dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony - posiadanie wpływów z innego źródła, nie wykluczy Cię z wnioskowania o kredyt, jednak warto zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami banku, którego ofertą jesteś zainteresowany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Własny kapitał lub poręczyciel

Posiadanie wkładu własnego na pokrycie części kosztów może być pozytywnym sygnałem dla wierzyciela. Tutaj niezwykle przydaje się wiedza o odpowiednim zarządzaniu swoim budżetem tak, by zaoszczędzić jak największą kwotę na poczet posiadania środków własnych. Jeśli jednak masz trudności ze spełnieniem wymagań kredytodawcy, rozważ poproszenie kogoś o udzielenie Ci poręczenia lub współwnioskowaniu o kredyt.

Edukacja Finansowa oraz budowanie relacji z bankiem

REKLAMA

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć uczyć się o finansach, bo im lepiej je zrozumiesz, tym lepiej będziesz w stanie nimi zarządzać. Zainwestuj czas w naukę o budżecie domowym, oszczędzaniu i innych aspektach finansów osobistych. Edukacja ta jest kluczem do budowy silnej zdolności kredytowej. Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce – ustal realistyczny budżet, aby pokazać wierzycielom, że jesteś w stanie odpowiedzialnie zarządzać swoimi finansami. Dodatkowo posiadanie długoterminowej relacji z bankiem może wpłynąć pozytywnie na rozpatrzenie Twojego wniosku o kredyt. Regularne korzystanie z usług banku może budować zaufanie.

Poprawa możliwości uzyskania lepszych warunków kredytowych, czy w ogóle finansowania bankowego, to jak rozwiązywanie trudnej łamigłówki. Wymaga cierpliwości, determinacji i odrobiny kreatywności. Nie bój się szukać sposobów na zbudowanie solidnej podstawy. Pamiętaj także, że zdolność kredytowa to nie tylko liczby na papierze, ale przede wszystkim to historia Twojej odpowiedzialności finansowej. Każdy przypadek jest inny, a wierzyciele mogą brać pod uwagę różne czynniki. Zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym, aby uzyskać spersonalizowane rady dotyczące Twojej sytuacji.