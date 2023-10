Prezydent Andrzej Duda podsumuje dziś konsultacje z liderami partii. Czy poznamy nowego premiera?

Nie poznamy dziś nazwiska przyszłego premiera; prezydent Andrzej Duda podsumuje konsultacje z liderami partii - przekazał dzisiaj w RMF FM szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek.

Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy dzisiaj w południe. Kto będzie premierem?

Szef gabinetu prezydenta był pytany o planowane na dzisiaj w południe wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy; dopytywano go czy, prezydent przedstawi na nim kandydata na premiera.

"Nie poznamy dziś nazwiska przyszłego premiera. Prezydent podsumuje dziś konsultacje ze wszystkimi partiami, liderami partii" - odpowiedział. Zaznaczył, że nie może przedstawić już w mediach tego, co dokładnie powie prezydent. "Myślę, że powie Polakom to, co powiedział podczas tych konsultacji, podsumuje to, co usłyszał" - dodał minister.

Prezydent nie przekazał, czy podjął decyzję w sprawie wskazania przyszłego premiera

Zaznaczył, że prezydent nie przekazał mu, czy podjął decyzję w sprawie wskazania przyszłego premiera. "Jeśli wie, to jeszcze mi nie powiedział" - mówił Mastalerek. Podkreślił, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta i przedstawiona w konstytucyjnym terminie.

"Każdemu (prezydent) wczoraj mówił, i przedwczoraj, dwie rzeczy: że te konsultacje są na poważnie, że nie zawracałby głowy formacjom politycznym gdyby już podjął wcześniej decyzję, a po drugie, że nie dzieje się nic takiego, by skracać kadencję" - dodał Mastalerek.

