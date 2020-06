Wybory 2020: Jak głosować korespondencyjnie?

Wybory prezydenckie/ Najważniejsze informacje o głosowaniu korespondencyjnym

Najpóźniej we wtorek wyborcy otrzymają pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego. Do piątku będą mieli czas na wrzucenie koperty zwrotnej do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej lub dostarczenie jej do urzędu gminy. Kopertę zwrotną można też dostarczyć do lokalu wyborczego w dniu głosowania.

Na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego mają jeszcze szanse wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Jak wynika z kalendarza wyborczego pozostali wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego w kraju, na co był czas do 16 czerwca, mają otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do wtorku 23 czerwca 2020 r.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, wystawione zostanie zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia. Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Poczta Polska zapewniła w komunikacie przekazanym PAP, że jest w stałym kontakcie z urzędami gmin, które posiadają informacje nie tylko o liczbie wyborców głosujących korespondencyjnie, ale też o liczbie osób przebywających na kwarantannie. Jak wskazano, w przypadku doręczania pakietów do tej drugiej grupy obowiązują specjalne procedury mające na celu zachowanie wszystkich niezbędnych i zalecanych środków ostrożności minimalizujących ryzyko zakażenia.

"W doręczanie pakietów wyborczych zostanie zaangażowana niezbędna liczba pracowników Poczty Polskiej, tak aby proces przebiegł sprawnie, a wszystkie dokumenty trafiły do odbiorców w terminie. Mamy wypracowane odpowiednie rozwiązania logistyczne oraz instrukcje dla pracowników. Nie znamy dokładnej liczby pakietów, które będziemy doręczać, ale każdego dnia listonosze doręczają ok. 6 mln przesyłek. Mamy więc doświadczenie i odpowiednią infrastrukturę, a także odpowiednią liczbę pracowników, by bezpiecznie i na czas doręczyć do wyborców ich pakiety" – poinformował Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży.

Wyborca głosujący korespondencyjnie oddaje głos na karcie do głosowania, umieszcza ją w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i zakleja tę kopertę. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wyborca wkłada do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej wyborca wkłada także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, gdzie umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis.