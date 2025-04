Wybory prezydenckie 2025: 5 maja mija ważny termin [Harmonogram]

Wybory prezydenckie 2025 są coraz bliżej. Mijają kolejne ważne terminy dla wyborców. Do 5 maja zgłasza się np. głosowanie korespondencyjne i bezpłatny transport do lokalu wyborczego. Sprawdź pozostałe terminy wyborcze w harmonogramie.

Wybory prezydenckie 2025 - ważne terminy w maju

Coraz więcej terminów związanych z wyborami prezydenckimi już za nami. Dnia 3 maja (sobota) rozpoczyna się etap nieodpłatnego emitowania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez poszczególne komitaty wyborcze 13 kandydatów na prezydenta. Potrwa to do dnia 16 maja 2025 r. do godz. 24:00.

Do 5 maja 2025 r. zgłoszenie głosowania korespondencyjnego dla niepełnosprawnych i osób 60+

Dnia 5 maja 2025 r. (poniedziałek) mija termin na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne (w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a), a także przez osoby kończące 60 lat najpóźniej w dniu głosowania.

Do 5 maja 2025 r. zgłoszenie bezpłatnego transportu dla niepełnosprawnych i osób 60+

W tym samym terminie należy również zgłosić zamiar korzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z tego uprawnienia jest głosowanie w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Wymienione wyżej osoby, które zgłosiły taką chęć, muszę do dnia 15 maja 2025 r. zostać poinformowane o godzinie transportu w dniu głosowania.

*Do dnia 8 maja 2025 r. (czwartek) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

Do 9 maja 2025 r. wnioski o sporządzenie pełnomocnictwa dla osób niepełnosprawnych i osób 60+

Kolejny ważny termin w wyborach prezydenckich dla wyborców to 9 maja 2025 r. (piątek). Osoby niepełnosprawne lub najpóźniej w dniu wyborów kończące 60 lat mogą do tego dnia wystąpić z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do 13 maja 2025 r. wniosek o głosowanie za granicą

Osoby przebywające poza graniami Polski mogą do dnia 13 maja 2025 r. (wtorek) złożyć wniosek o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Ten sam termin obowiązuje wyborców przebywających na polskich statkach morskich. Mogą oni złożyć stosowny wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na statkach.

Koniec kampanii wyborczej i cisza wyborcza 2025

Kampania wyborcza kończy się dokładnie o godzinie 24:00 w dniu 16 maja 2025 r. (piątek). W sobotę 17 maja 2025 r. jest więc cisza wyborcza.

Wybory prezydenckie 2025 - głosowanie, godziny

Wybory prezydenckie odbędą się w dniu 18 maja 2025 r. (niedziela). Głosowanie rozpoczyna się o godz. 7:00, a kończy o godz. 21:00.