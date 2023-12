Z Sejmu: D. Tusk wskazał tych, którzy nie dostaną podwyżek. Nauczyciele 30%. 20% dla żołnierzy, celników, policjantów. Kto bez podwyżki w budżetówce?

Podwyżka średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a nauczycieli początkujących o 33%. 20% mundurowi. Nie wszyscy z podwyżkami.

Premier powiedział: W budżecie na rok 2024 zapewniamy podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a nauczycieli początkujących o 33%.

Premier @DonaldTusk podczas konferencji prasowej z ministrem @MF_GOV_PL @Domanski_Andrz w #KPRM: W budżecie na rok 2024 zapewniamy podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a naczycieli początkujących o 33%. pic.twitter.com/D1JAsmgzoY December 19, 2023

Podwyżki dla budżetówki - podwyżki o 20% dla sfery budżetowej, żołnierzy, funkcjonariuszy i celników

Premier powiedział: Budżet na 2024 r. to również wzrost wynagrodzeń o 20% dla wybranych pracowników państwowej sfery budżetowej, żołnierzy, funkcjonariuszy i celników.

ale

Podwyżka 30% płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników.

Podwyżka 20% dla żołnierzy, celników, policjantów:

Premier @donaldtusk w #KPRM: Budżet na 2024 r. to również wzrost wynagrodzeń o 20% dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej, żołnierzy, funkcjonariuszy i celników. December 19, 2023

D. Tusk: Kto nie dostanie podwyżek 20%?

W samorządach jest ciężko, ale musimy się dzielić zobowiązaniami; 20 proc. dla sfery budżetowej to nie są pieniądze dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli pracowników samorządowych - wskazał premier Donald Tusk. Dodał, że podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników.

Tusk pytany na konferencji prasowej o to, czy mówiąc o podwyżkach w oświacie, rząd przewidział również podwyżki dla pracowników niepedagogicznych, powiedział: "Tutaj jest apel - ja wiem, że ciężko jest w samorządach - ale musimy się dzielić ciężarami, zobowiązaniami".

"Warto pamiętać, że 20 proc. dla sfery budżetowej to nie są pieniądze np. dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli dla pracowników samorządowych" - powiedział premier.

Donald Tusk liczy na to, że gminy sfinansują podwyżki

I dodał, że "podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników". "Ale liczymy na to, dla dobra też naszych dzieci, wnuków, uczniów, uczennic polskich, że w samorządach też zrozumieją, że powinny temu też towarzyszyć jakieś pozytywne decyzje dla innych pracowników. Bardzo na to liczymy, to nie jest w naszym zasięgu jak wiadomo" - podkreślił Tusk.

Dodał, że pytanie to ułatwi rządowi "perswazję wobec tych, którzy za to odpowiadają, żeby pomyśleli o pracownikach".