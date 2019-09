Wyższe wynagrodzenie urzędników w 2020 r.

Pensjami zatrzymać odpływ urzędników

W 2020 r. średnie wynagrodzenie w służbie cywilnej wzrośnie o 360 zł i wyniesie 6360 zł. Najwięcej na odmrożeniu kwoty bazowej zyskają osoby najlepiej zarabiające.

Nowe kierownictwo MSWiA nie wycofało się z obietnic złożonych związkowcom z urzędów wojewódzkich, mówiących o tym, że otrzymają w tym roku pieniądze ekstra.

Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA, na ostatnim spotkaniu z dyrektorami generalnymi nakazał policzyć dokładnie etaty, aby następnie podzielić środki.

Przypomnijmy, że w wielu urzędach wojewódzkich od miesięcy trwają protesty, a np. w Lublinie członkowie korpusu służby cywilnej są w sporze zbiorowym z wojewodą. Związkowcy, m.in. z Solidarności, domagali się 1000 zł podwyżki netto od stycznia. Resort zaproponował im kompromis w postaci 500 zł brutto, które ma być wypłacone w tym miesiącu z wyrównaniem od lipca. W efekcie do kieszeni członków korpusu służby cywilnej z terenu tuż przed wyborami trafi średnio 1,5 tys. zł ekstra.

– W naszym urzędzie będziemy się domagać, aby te środki były dzielone równo, tak aby każdy urzędnik otrzymał 500 zł podwyżki. W tych urzędach, w których nie ma organizacji związkowej, wszystko jest w rękach dyrektorów generalnych – mówi Robert Barabasz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

– Te środki powinny jednak trafiać przede wszystkich do urzędników, którzy są specjalistami. Nie może być tak, że pieniądze będą wypłacane i tak dobrze zarabiającym dyrektorom – dodaje.

Stałe odmrażanie

Obecna ekipa rządowa dostrzegła wreszcie, że przy tak niskim bezrobociu i niewielkich zarobkach w budżetówce z administracji lawinowo odchodzą specjaliści. Dlatego w tym roku (po raz pierwszy od 10 lat) w całym korpusie służby cywilnej kwota bazowa wzrosła o 2,3 proc. i wynosi obecnie 1 916,94 zł brutto. Dodatkowo na początku roku do urzędów wojewódzkich przekazano pieniądze na 4-proc. wzrost funduszu wynagrodzeń. W zależności od instytucji środki te trafiały na podwyżki dla najmniej zarabiających lub na kolejne etaty.

Z przyjętego przez rząd i skierowanego do Rady Dialogu Społecznego projektu ustawy budżetowej na 2020 r. wynika, że kwota bazowa w służbie cywilnej wzrośnie o 6 proc. i wyniesie 2031,96 zł. To jest bardzo ważne dla członków korpusu, którzy są tzw. mnożnikowcami. Co prawda wzrost kwoty bazowej o 115,02 zł nie robi wrażenia, ale wszystko zależy od jej wielokrotności (na tej podstawie naliczana jest pensja).