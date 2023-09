Wyższe wynagrodzenie dla wszystkich już niedługo. Państwo narzuci obowiązek podwyżek na pracodawców?

Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę (3 września 2023r.): „My postawiliśmy także na podnoszenie płac, zarówno metodami administracyjnymi, czyli poprzez podnoszenie stawki minimalnej, ale także przez walkę z bezrobociem i doprowadzenie do sytuacji, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, nie zatrudniającego. To prowadzi do podwyżek płac”.

Wyższe pensje

800+ to element bezpieczeństwa Polaków

800 mln zł na odnowę Pragi Wyższe pensje Przypomniał, że nawet w czasie inflacji, „która według badań Eurostatu w 72 proc. jest wynikiem wojny", tylko przez kilka miesięcy pensje rosły nieco wolniej niż ceny. „W pozostałych miesiącach pensie rosły szybciej niż ceny. To była polityka przemyślana, aby nie uderzyć w stopę życiową obywateli i żeby nie doprowadzić do cofnięcia się Polski w rozwoju, czyli do spadku PKB" – dodał prezes PiS. Przyznał, że taka polityka mogłaby doprowadzić do szybszego spadku inflacji, ale też dodał, że zostawia ona konsekwencje, z których trzeba wychodzić przez długie lata. 800+ to element bezpieczeństwa Polaków „Wielka polityka socjalna, te przeszło 80 mld zł wydawane rocznie, czy też już teraz więcej, której symbolem jest 500+, a za chwilę 800+, to jest kolejny element bezpieczeństwa Polaków. Bezpieczeństwa socjalnego" – stwierdził wicepremier Kaczyński. Pytał, czy przeciwnicy polityczni PiS chcieli 500+ i odpowiedział, że „szukali w Zakopanem, czy jest tam zakopane", przypomniał także frazę „pieniędzy nie ma i nie będzie". „Pokazaliśmy, że jak polski budżet nie jest okradany na gigantyczną skalę, to można" – powiedział Jarosław Kaczyński. Przypomniał, że kiedy jego brat, Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, to został finanse „w runie", ale szybko doprowadził je do porządku. 800 mln zł na odnowę Pragi „UE nie pozwoliła wydać 800 mln zł na odnowę Pragi, te pieniądze były już zebrane" – powiedział prezes PiS. – „Pieniądze są, ale trzeba ich pilnować, a wcześniej nie były pilnowane" – dodał. (PAP) autor: Marek Siudaj