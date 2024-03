Trzynastka 2024 a urlop dla poratowania zdrowia [wyliczenia]

Prawo do trzynastki przysługuje pracownikom, którzy przepracowali w roku co najmniej 6 miesięcy. Ale nie zawsze – czasami można pracować krócej i dostać dodatkowe wynagrodzenie. Sprawdź, jak je wyliczyć nauczycielowi, który korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia.

Trzynastka przysługuje po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy, ale nie zawsze

Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Nie oznacza to, że krótsze zatrudnienie całkowicie pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia dodatkowego. Ustawodawca zastrzegł w art. 2 ust. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 169 ze zm.), że pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że zasadą jest, że do nabycia prawa do trzynastki niezbędne jest przepracowanie co najmniej 6 miesięcy.

Urlop dla poratowania zdrowia nie wyklucza trzynastki

Urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Udziela go dyrektor:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Choć urlopu dla poratowania zdrowia można udzielić w dowolnym momencie roku, najczęściej nauczyciele korzystają z niego w okresie obejmującym rok szkolny. Oznacza to, że nie świadczą pracy w miesiącach od września do końca grudnia, a następnie od stycznia do końca sierpnia kolejnego roku kalendarzowego. Urlop ten wpływa więc istotnie na wymiar efektywnej pracy świadczonej przez nauczyciela w roku kalendarzowym. Korzystanie z niego nie oznacza jednak automatycznie, że nauczyciel nie będzie miał prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nawet jeśli nauczyciel korzysta z tego urlopu w okresie obejmującym rok szkolny i tym samym przepracuje w roku szkolnym jedynie 4 miesiące, to w takim wypadku znajdzie zastosowanie art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zgodnie z którym przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Przykład Nauczycielka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie od września 2022 r. do końca sierpnia 2023 r. Oznacza to, że w 2023 r. przepracowała jedynie 4 miesiące od września do końca grudnia. Na otrzymane przez nią w tym czasie wynagrodzenie składało się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3890 zł, dodatek stażowy w wysokości 778 zł i dodatek za wychowawstwo 300 zł.

Aby obliczyć podstawę trzynastki dla tej nauczycielki należy zsumować przysługujące jej składniki wynagrodzenia, a następnie pomnożyć je przez 4 (przepracowany okres).

3890 zł + 778 zł + 300 zł = 4968 zł

4968 zł x 4 miesiące = 19.872 zł

Nauczycielce będzie więc przysługiwała trzynastka w wysokości 1689,12 zł, co wynika z wyliczenia:

19.872 zł x 8,5% = 1689,12 zł.

Podstawa prawna