Zasiłek pogrzebowy w 2024 i 2025 r. Ile wynosi?

Czy kwota zasiłku pogrzebowego zostanie podwyższona? Ile obecnie wynosi zasiłek i komu przysługuje?

Kto dostaje zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

ubezpieczonego;

osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

członka rodziny ubezpieczonego albo osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek przysługuje też, gdy ubezpieczony zmarł po ustaniu ubezpieczenia, jednak śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasadą jest, iż to osobie, która pokryła koszty pogrzebu przysługuje zasiłek pogrzebowy. Jeżeli koszty pogrzebu pokryło kilka osób lub instytucji, to kwota świadczenia podlega podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Ważne Zasiłek pogrzebowy może także otrzymać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli to właśnie te podmioty pokryły koszty pogrzebu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2011 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada podniesienie wysokości zasiłku do 7000 zł. Kwota ta byłaby corocznie waloryzowana od dnia 1 marca o wskaźnik inflacji ogółem publikowany za rok poprzedni przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zasiłek ma przysługiwać w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku pogrzebowego ma zostać przeprowadzona w 2025 r. Projekt jest aktualnie na etapie uzgodnień. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nie zawsze 4000 zł

Warto pamiętać, iż świadczenie w pełnej kwocie, czyli 4000 zł Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca członkowi rodziny, który pokrył koszty pogrzebu bez względu na to ile faktycznie wynosiły te wydatki.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są:

małżonek (wdowa i wdowiec);

rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;

inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności

rodzeństwo;

dziadkowie;

wnuki;

osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Jeżeli jednak koszty pogrzebu pokryła osoba spoza kręgu członków rodziny, to zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak nie wyższej niż 4000 zł.

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego wraz z wymaganymi dokumentami składa się do ZUS w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Wyjątkowo, gdy zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym czasie było niemożliwe (np. w przypadku późniejszego odnalezienia zwłok), prawo do zasiłku wygaśnie po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Wypłata zasiłku powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.