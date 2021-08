Czym jest Indywidualny Plan Działania, czyli IPD? W jaki sposób może pomóc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy?

IPD, czyli plan dostosowany do indywidualnych potrzeb

Każda osoba rejestrująca się w urzędzie pracy ma inne kwalifikacje, doświadczenie, możliwości, oczekiwania czy pomysł na siebie i swoją karierę zawodową. Dlatego stworzono przepisy, które umożliwiają indywidualne podejście do bezrobotnych i poszukujących pracy. Opisujemy, czym jest IPD – Indywidualny Plan Działania.

Definicję IPD znajdujemy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W art. 2 ust. 10a czytamy, że jest to plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Warto wyjaśnić, czym są usługi i instrumenty rynku pracy.

Instrumentami rynku pracy są: finansowanie kosztów przejazdu, finansowanie kosztów zakwaterowania, dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, finansowanie dodatków aktywizacyjnych.

Podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; organizacja szkoleń.

Tak więc, IPD ma służyć temu, by korzystając z dostępnych form wsparcia osoba zarejestrowana w urzędzie pracy znalazła zatrudnienie jak najlepiej dopasowane do jej potrzeb, kwalifikacji i oczekiwań. Chodzi tu o odpowiednią pracę rozumianą jako pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania której bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może ją wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na jej wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie której osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Pomyślnym zwieńczeniem IPD może być także podjęcie przez osobę zarejestrowaną działalności gospodarczej.

Co ważne, IPD nie kończy się na działaniach urzędu pracy. Z jednej strony plan ten ma określać kiedy i jakie działania podejmie PUP na rzecz danej osoby, jednak z drugiej strony musi zawierać opis działań, jakie sam zainteresowany wykona w trakcie realizacji przygotowanego dla niego planu.

Monitorowanie, modyfikacja, zakończenie

Aby zapewnić prawidłową i sprawną realizację IPD, osobą prowadzącą i monitorującą postępy w realizacji IPD powinien być ten sam pracownik urzędu pracy (doradca klienta), który przygotowywał z bezrobotnym lub poszukującym pracy IPD.

W trakcie realizacji IPD możliwa jest modyfikacja zaplanowanych w nim działań. Stanowi o tym art. 34a ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia. IPD może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

IPD należy uznać za zakończone jeżeli bezrobotny lub poszukujący pracy zrealizował wszystkie zaplanowane działania w przewidywanym czasie. Natomiast w sytuacji, gdy bezrobotny lub poszukujący pracy, pomimo realizacji wszystkich przewidzianych w ramach IPD działań w przewidzianym terminie, nie podjął zatrudnienia lub nie rozpoczął działalności gospodarczej, wówczas doradca klienta powinien dokonać analizy zakończonego IPD i na tej podstawie przygotować nowy IPD.

Co zawiera i kiedy jest przygotowywany IPD?

Art. 34a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi:

Indywidualny plan działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności: 1) działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie; 2) działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy; planowane terminy realizacji poszczególnych działań; 4) formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy; 5) termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

W kolejnych ustępach czytamy, m.in., że przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia rejestracji. Powiatowy urząd pracy w okresie realizacji indywidualnego planu działania kontaktuje się z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w indywidualnym planie działania.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.