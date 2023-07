Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie przysługiwać, jeżeli w ciągu 18 miesięcy (bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania się) łącznie przez co najmniej 365 dni byłeś zatrudniony i osiągałeś wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne. Czy wymiar etatu ma znaczenie? Nie, pod warunkiem, że pracując poniżej pełnego etatu otrzymywałeś co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Rejestracji jako osoba bezrobotna należy dokonać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Tylko jeżeli nie posiadasz żadnego zameldowania, możesz się zarejestrować w urzędzie pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Pamiętaj, że rejestracji możesz dokonać również online, za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest weryfikowane przez urząd pracy od razu podczas rejestracji na podstawie przedłożonych dokumentów. Nie musisz składać odrębnego wniosku o przyznanie zasiłku.

Rejestrując się w urzędzie pracy masz obowiązek przedstawić komplet dokumentów. Nie możesz zrezygnować z weryfikacji prawa do zasiłku dla bezrobotnych ani zrzec się do niego prawa.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli spełnisz warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, będziesz go otrzymać przez 6 lub 12 miesięcy.

6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych otrzymasz, jeśli mieszkasz na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

12 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych otrzymasz, jeśli:

mieszkasz na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (sprawdź wskaźniki stopy bezrobocia),

masz powyżej 50 lat oraz co najmniej 20-letni staż pracy uprawniający do zasiłku dla bezrobotnych,

masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie,

samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zasiłek dla bezrobotnych od razu?

Nie zawsze prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. W niektórych przypadkach „kuroniówka” będzie wypłacona po 90 dniach, czyli po okresie oczekiwania (karencji).

Karencja 90 dni występuje, gdy:

w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się rozwiązałeś stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że:

porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika,

rozwiązałeś umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika),

nabyłeś status bezrobotnego w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

Karencja 180 dni występuje, gdy:

w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna zostałeś zwolniony dyscyplinarnie, tj. z własnej winy spowodowałeś rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia albo rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne,

w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem okresów tych form wsparcia.

Ile wynosi zasiłek tzw. kuroniówka w 2023 r. (brutto i netto)?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy. Pamiętaj, że przez pierwsze 3 miesiące zasiłek dla bezrobotnych przysługuje w wyższej kwocie niż przez pozostałe miesiące jego pobierania.

„Kuroniówka” od 1 czerwca 2023 wynosi:

80 % (poniżej 5 lat stażu pracy) – 1193,60 zł brutto (1086,18 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 937,30 zł brutto (852,94 zł netto) miesięcznie w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

100 % (staż pracy pomiędzy 5 a 20 lat) – 1491,90 zł brutto (1357,63 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 1171,60 zł brutto (1066,16 zł netto) miesięcznie w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

120% (powyżej 20 lat stażu pracy) – 1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 1406 zł brutto (1279,46 zł netto) w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Szczegółowych informacji w zakresie zasiłku dla bezrobotnych udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem infolinii 19524.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Polecamy: „Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023”