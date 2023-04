Mimo, że świadczenie 500+ plus jest powszechne, to każdego roku rodzic bądź opiekun musi złożyć nowy wniosek. Kiedy to zrobić i co daje złożenie go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca kwietnia?

Co daje złożenie wniosku o 500 plus do końca kwietnia?

Dodatkowe pieniądze na zaspokojenie potrzeb dziecka do 18 roku życia, czyli 500 plus, przyznawane jest na podstawie wniosku. Trzeba złożyć go w odpowiednim czasie do ZUS-u. Oznacza to, że świadczenie to nie jest przyznawane automatycznie.

Cykl wypłaty 500 + na podstawie jednej decyzji trwa rok. Zaczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja roku następnego. Zatem nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Każdoroczny nabór nowych wniosków rozpoczyna się z dniem 1 lutego danego roku i trwa właściwie cały rok. Jednak przekroczenie określonych terminów może skończyć się brakiem świadczenia za kilka miesięcy. Dlaczego warto przekazać ZUS-owi wniosek do końca kwietnie? Bo zachowanie tego terminu gwarantuje zachowanie zarówno ciągłości wypłaty świadczenia, czyli każdego miesiąca w roku, a także przyznanie go bez pominięcia któregokolwiek miesiąca.

Przy złożeniu wniosku po 31 maja 2023 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym został on złożony do końca okresu świadczeniowego.

👨‍👩‍👧‍👦 Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie #500Plus na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem #PUE @zus_pl, portalu #MRiPS Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Więcej➡️https://t.co/NHCCMmeSps pic.twitter.com/BdH0fjXd5S April 12, 2023

Kiedy wypłata 500 plus w nowym okresie świadczeniowym?

Jeśli opiekun złoży wniosek:

do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,

od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r.,

od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r.,

od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r.

Świadczenie opiekun otrzyma w formie bezgotówkowej: