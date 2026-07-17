Bezpieczeństwo dzieci w sieci – jak Ministerstwo Cyfryzacji zamierza wspierać rodziny w walce z zagrożeniem
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Internet jest dziś nieodłącznym elementem życia dzieci i młodzieży. Służy do nauki, komunikacji i rozrywki, ale niesie również zagrożenia – od cyberprzemocy i hejtu, przez kontakt z niebezpiecznymi treściami, po wyłudzenia danych czy manipulację. Dlatego bezpieczeństwo dzieci w Internecie stało się jednym z ważniejszych wyzwań dla państwa, szkół i rodzin.
- Ochrona dzieci w Internecie wymaga współpracy
- Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci
- Edukacja cyfrowa dzieci i młodzieży – programy dla szkół i rodziców
- Bezpieczeństwo dzieci w sieci – kolejne inicjatywy edukacyjne
- Szybka reakcja na zagrożenia w Internecie
- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
- Jak rodzice mogą zwiększyć bezpieczeństwo dziecka w Internecie?
Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi działania, które mają zwiększyć ochronę dzieci w sieci. Obejmują one zarówno ZUS wypłaca dodatkowe tysiące co miesiąc bez żadnego wniosku">zmiany prawne, edukację uczniów, nauczycieli i rodziców, jak również narzędzia umożliwiające szybkie reagowanie na zagrożenia.
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Ochrona dzieci w Internecie wymaga współpracy
Skuteczna ochrona najmłodszych użytkowników Internetu wymaga zaangażowania wielu stron – administracji publicznej, szkół, rodziców oraz dostawców usług cyfrowych. Samo wprowadzenie nowych regulacji czy technologicznych zabezpieczeń nie wystarczy. Równie ważne jest budowanie relacji i zaufania między dzieckiem a dorosłymi, którzy mogą pomóc w sytuacji zagrożenia.
Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, bezpieczeństwo cyfrowe dzieci zaczyna się od rozmowy, edukacji i przygotowania młodych osób do odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci
Jednym z elementów działań państwa są zmiany legislacyjne mające ograniczyć ryzyka związane z korzystaniem przez dzieci z urządzeń cyfrowych i Internetu.
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W ostatnim czasie uchwalono przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Równolegle prowadzone są prace nad regulacjami dotyczącymi ograniczenia dostępu małoletnich do niektórych treści internetowych, w tym treści przeznaczonych dla dorosłych.
Istotnym elementem ochrony użytkowników Internetu jest również wdrażanie unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Nowe zasady zwiększają odpowiedzialność platform internetowych za bezpieczeństwo użytkowników, w szczególności dzieci i młodzieży. Platformy cyfrowe mają nie tylko reagować na zgłoszone naruszenia, ale także podejmować działania zapobiegające rozpowszechnianiu nielegalnych i szkodliwych treści.
Edukacja cyfrowa dzieci i młodzieży – programy dla szkół i rodziców
Przepisy prawne są ważne, ale równie istotna jest edukacja. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji wraz z partnerami realizuje programy, które pomagają uczniom, nauczycielom i rodzicom bezpiecznie poruszać się w świecie cyfrowym.
Program Cyberlekcje 3.0 realizowany wspólnie z NASK zapewnia nauczycielom gotowe scenariusze zajęć dotyczące m.in.:
- cyberprzemocy,
- ochrony prywatności,
- dezinformacji,
- cyfrowego dobrostanu,
- odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
Materiały zostały przygotowane dla różnych etapów edukacji – od klas I–III szkoły podstawowej po szkoły ponadpodstawowe.
Platforma OSE IT Szkoła oferuje bezpłatne kursy online dotyczące m.in.:
- programowania,
- bezpieczeństwa w sieci,
- sztucznej inteligencji,
- nowych technologii.
Z kursów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inne osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji cyfrowych.
Program OSEhero wspiera nauczycieli, którzy zdobywają wiedzę na temat zagrożeń internetowych i pomagają budować kulturę bezpieczeństwa cyfrowego w swoich szkołach.
Bezpieczeństwo dzieci w sieci – kolejne inicjatywy edukacyjne
W ramach działań edukacyjnych prowadzone są również:
- Broń się w necie – program dotyczący cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania cyberprzemocy,
- Bezpieczni w Sieci – platforma edukacyjna dla uczniów i nauczycieli,
- Klub Cyfrowych Możliwości – warsztaty z programowania, robotyki, AI i bezpieczeństwa online,
- Szkoła Międzypokoleniowa – projekt łączący młodzież i seniorów wokół bezpiecznego korzystania z internetu,
- Safer Internet – ogólnopolska inicjatywa edukacyjna realizowana przez NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Szybka reakcja na zagrożenia w Internecie
Edukacja jest podstawą bezpieczeństwa, ale w przypadku realnego zagrożenia liczy się również szybka reakcja. Jednym z narzędzi wspierających ochronę dzieci online jest Dyżurnet.pl – zespół ekspertów NASK, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie. Eksperci analizują zgłoszenia, współpracują z odpowiednimi instytucjami oraz platformami internetowymi i podejmują działania mające na celu usunięcie szkodliwych materiałów.
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Dzieci i młodzież, które doświadczają przemocy, hejtu, kryzysu emocjonalnego lub innych trudnych sytuacji, mogą skorzystać z bezpłatnego i anonimowego telefonu zaufania 116 111. Pomoc dostępna jest przez całą dobę – telefonicznie, przez czat oraz kanały internetowe. Szczególne znaczenie ma ona w okresach, gdy dzieci mają ograniczony dostęp do tradycyjnych form wsparcia, np. podczas wakacji.
Jak rodzice mogą zwiększyć bezpieczeństwo dziecka w Internecie?
Ochrona dzieci w sieci zaczyna się również w domu. Specjaliści wskazują, że skuteczniejsze od samej kontroli jest budowanie świadomości i zaufania. Rodzice powinni:
- rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach online,
- ustalać zasady korzystania z urządzeń,
- uczyć ochrony prywatności i danych osobowych,
- reagować na sygnały cyberprzemocy,
- znać aplikacje i serwisy, z których korzysta dziecko.
Rozwój technologii powoduje, że pojawiają się nowe zagrożenia, dlatego ochrona dzieci w Internecie wymaga ciągłego dostosowywania działań. Zmiany prawne, edukacja cyfrowa oraz systemy szybkiego reagowania tworzą wspólnie sieć wsparcia dla najmłodszych użytkowników Internetu. Kluczową rolę nadal odgrywają jednak relacje – rozmowa, obecność dorosłych i gotowość do pomocy wtedy, gdy dziecko jej potrzebuje.
Źródło: PAP
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