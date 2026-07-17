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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Bezpieczeństwo dzieci w sieci – jak Ministerstwo Cyfryzacji zamierza wspierać rodziny w walce z zagrożeniem

Bezpieczeństwo dzieci w sieci – jak Ministerstwo Cyfryzacji zamierza wspierać rodziny w walce z zagrożeniem

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17 lipca 2026, 06:10
Anna Gnioska
Anna Gnioska
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Bezpieczeństwo dzieci w sieci – jak rząd zamierza wspierać rodziny w walce z zagrożeniem
Bezpieczeństwo dzieci w sieci – jak rząd zamierza wspierać rodziny w walce z zagrożeniem
Shutterstock

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Internet jest dziś nieodłącznym elementem życia dzieci i młodzieży. Służy do nauki, komunikacji i rozrywki, ale niesie również zagrożenia – od cyberprzemocy i hejtu, przez kontakt z niebezpiecznymi treściami, po wyłudzenia danych czy manipulację. Dlatego bezpieczeństwo dzieci w Internecie stało się jednym z ważniejszych wyzwań dla państwa, szkół i rodzin.

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Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi działania, które mają zwiększyć ochronę dzieci w sieci. Obejmują one zarówno ZUS wypłaca dodatkowe tysiące co miesiąc bez żadnego wniosku">zmiany prawne, edukację uczniów, nauczycieli i rodziców, jak również narzędzia umożliwiające szybkie reagowanie na zagrożenia.

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Ochrona dzieci w Internecie wymaga współpracy

Skuteczna ochrona najmłodszych użytkowników Internetu wymaga zaangażowania wielu stron – administracji publicznej, szkół, rodziców oraz dostawców usług cyfrowych. Samo wprowadzenie nowych regulacji czy technologicznych zabezpieczeń nie wystarczy. Równie ważne jest budowanie relacji i zaufania między dzieckiem a dorosłymi, którzy mogą pomóc w sytuacji zagrożenia.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, bezpieczeństwo cyfrowe dzieci zaczyna się od rozmowy, edukacji i przygotowania młodych osób do odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci

Jednym z elementów działań państwa są zmiany legislacyjne mające ograniczyć ryzyka związane z korzystaniem przez dzieci z urządzeń cyfrowych i Internetu.

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W ostatnim czasie uchwalono przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Równolegle prowadzone są prace nad regulacjami dotyczącymi ograniczenia dostępu małoletnich do niektórych treści internetowych, w tym treści przeznaczonych dla dorosłych.

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Istotnym elementem ochrony użytkowników Internetu jest również wdrażanie unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Nowe zasady zwiększają odpowiedzialność platform internetowych za bezpieczeństwo użytkowników, w szczególności dzieci i młodzieży. Platformy cyfrowe mają nie tylko reagować na zgłoszone naruszenia, ale także podejmować działania zapobiegające rozpowszechnianiu nielegalnych i szkodliwych treści.

Edukacja cyfrowa dzieci i młodzieży – programy dla szkół i rodziców

Przepisy prawne są ważne, ale równie istotna jest edukacja. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji wraz z partnerami realizuje programy, które pomagają uczniom, nauczycielom i rodzicom bezpiecznie poruszać się w świecie cyfrowym.

Program Cyberlekcje 3.0 realizowany wspólnie z NASK zapewnia nauczycielom gotowe scenariusze zajęć dotyczące m.in.:

  • cyberprzemocy,
  • ochrony prywatności,
  • dezinformacji,
  • cyfrowego dobrostanu,
  • odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Materiały zostały przygotowane dla różnych etapów edukacji – od klas I–III szkoły podstawowej po szkoły ponadpodstawowe.

Platforma OSE IT Szkoła oferuje bezpłatne kursy online dotyczące m.in.:

  • programowania,
  • bezpieczeństwa w sieci,
  • sztucznej inteligencji,
  • nowych technologii.

Z kursów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inne osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji cyfrowych.

Program OSEhero wspiera nauczycieli, którzy zdobywają wiedzę na temat zagrożeń internetowych i pomagają budować kulturę bezpieczeństwa cyfrowego w swoich szkołach.

Bezpieczeństwo dzieci w sieci – kolejne inicjatywy edukacyjne

W ramach działań edukacyjnych prowadzone są również:

  • Broń się w necie – program dotyczący cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania cyberprzemocy,
  • Bezpieczni w Sieci – platforma edukacyjna dla uczniów i nauczycieli,
  • Klub Cyfrowych Możliwości – warsztaty z programowania, robotyki, AI i bezpieczeństwa online,
  • Szkoła Międzypokoleniowa – projekt łączący młodzież i seniorów wokół bezpiecznego korzystania z internetu,
  • Safer Internet – ogólnopolska inicjatywa edukacyjna realizowana przez NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Szybka reakcja na zagrożenia w Internecie

Edukacja jest podstawą bezpieczeństwa, ale w przypadku realnego zagrożenia liczy się również szybka reakcja. Jednym z narzędzi wspierających ochronę dzieci online jest Dyżurnet.pl – zespół ekspertów NASK, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie. Eksperci analizują zgłoszenia, współpracują z odpowiednimi instytucjami oraz platformami internetowymi i podejmują działania mające na celu usunięcie szkodliwych materiałów.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Dzieci i młodzież, które doświadczają przemocy, hejtu, kryzysu emocjonalnego lub innych trudnych sytuacji, mogą skorzystać z bezpłatnego i anonimowego telefonu zaufania 116 111. Pomoc dostępna jest przez całą dobę – telefonicznie, przez czat oraz kanały internetowe. Szczególne znaczenie ma ona w okresach, gdy dzieci mają ograniczony dostęp do tradycyjnych form wsparcia, np. podczas wakacji.

Jak rodzice mogą zwiększyć bezpieczeństwo dziecka w Internecie?

Ochrona dzieci w sieci zaczyna się również w domu. Specjaliści wskazują, że skuteczniejsze od samej kontroli jest budowanie świadomości i zaufania. Rodzice powinni:

  • rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach online,
  • ustalać zasady korzystania z urządzeń,
  • uczyć ochrony prywatności i danych osobowych,
  • reagować na sygnały cyberprzemocy,
  • znać aplikacje i serwisy, z których korzysta dziecko.

Rozwój technologii powoduje, że pojawiają się nowe zagrożenia, dlatego ochrona dzieci w Internecie wymaga ciągłego dostosowywania działań. Zmiany prawne, edukacja cyfrowa oraz systemy szybkiego reagowania tworzą wspólnie sieć wsparcia dla najmłodszych użytkowników Internetu. Kluczową rolę nadal odgrywają jednak relacje – rozmowa, obecność dorosłych i gotowość do pomocy wtedy, gdy dziecko jej potrzebuje.

Źródło: PAP

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Źródło: INFOR
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