Dla kogo dodatek dyferencyjny? Dla większości to ok. 300 złotych, ale pełnoletnich uczniów i studentów ok. 1100 złotych

Podstawową formą wsparcia państwa w wychowaniu dzieci jest w Polsce nadal Program Rodzina 800 plus. Choć co i rusz pojawiają się doniesienia dotyczące planów zlikwidowania go, ograniczenia czy zastąpienia świadczeniem przyznawanym na innych zasadach, to jednak nic nie wskazuje na to, by miał on się w najbliższym czasie spektakularnie zmienić. Przypomnijmy, że świadczenie to w pierwszej fazie swojego funkcjonowania wynosiło 500 zł, a w wyniku szalejącej inflacji i związanego z nią spadku siły nabywczej pieniądza podjęto decyzję o podwyższeniu go od 1 stycznia 2024 r. do 800 zł. Obecnie, choć z wielu stron słychać coraz wyraźniejsze głosy o tym, że koszty utrzymania rodzin rosną, a sytuacja na rynku pracy się pogarsza, nie mówi się o kolejnej podwyżce. Jest jednak grupa osób, które mogą liczyć na większy zastrzyk gotówki związany z posiadaniem dzieci. Obok świadczenia 800 plus mogą bowiem ubiegać się także o wypłatę dodatku dyferencyjnego, czyli wyrównania różnic w wysokościach świadczeń (zasiłków) przysługujących w związku z wychowaniem dzieci w różnych państwa Unii Europejskiej. Oczywiście są do niego uprawnione te rodziny, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają prawo korzystać ze świadczenia rodzinnego zarówno w innym państwie członkowskim UE, jak i w Polsce.

Dotyczy to na przykład niemieckiego zasiłku Kindergeld, który przysługuje w sytuacji, gdy jedno z rodziców dziecka pracuje legalnie na terenie Niemiec, odprowadza tam składki zdrowotne i społeczne, ma nadany Identifikationsnummer i uzyskało statusu podatnika z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, a drugie jest aktywne zawodowo w Polsce (umowa o pracę, umowa zlecenia, działalność gospodarcza, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński). Co niezmiernie ważne, aby móc skorzystać z tego dodatku, dziecko nie musi mieszkać na terenie Niemiec, a jego rodzice nie muszą być małżeństwem. Wystarczające jest to, że jedno z rodziców jest aktywne zawodowo w tym państwie.

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Dużo zależy od bieżącego kursu euro, ale skorzysta też student

Wysokość dodatku dyferencyjnego to różnica między wysokością Kindergeld, który wynosi 259 euro, a wysokością świadczenia pobieranego w Polsce, czyli 800 zł. W zależności od bieżącego kursu euro, kwota ta może być różna. Przy założeniu, że wynosi on 4,25 zł, rodzice uzyskają 300 zł dodatku miesięcznie na każde dziecko, co wynika z wyliczenia: (259 x 4,25) – 800 = 300,75 zł Warto zwrócić uwagę na to, że świadczenie Kindergeld, inaczej niż 800 plus, przysługuje również na pełnoletnie dzieci, które kontynuują naukę (np. studiują lub rozpoczęły praktyki zawodowe) – aż do ukończenia 25 roku życia.

Oznacza to, że po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, gdy kończy się prawo do pobierania świadczenia 800 plus, dziecko będzie miało prawo do pobierania niemieckiego świadczenia w pełnej wysokości, czyli 259 euro (około 1100 zł).