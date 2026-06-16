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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Dla kogo dodatek dyferencyjny? Dla większości to ok. 300 złotych, ale pełnoletnich uczniów i studentów ok. 1100 złotych

Dla kogo dodatek dyferencyjny? Dla większości to ok. 300 złotych, ale pełnoletnich uczniów i studentów ok. 1100 złotych

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16 czerwca 2026, 12:21
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Dla kogo dodatek dyferencyjny? Dla większości to ok. 300 złotych, ale pełnoletnich uczniów i studentów ok. 1100 złotych
Dla kogo dodatek dyferencyjny? Dla większości to ok. 300 złotych, ale pełnoletnich uczniów i studentów ok. 1100 złotych
Shutterstock

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Jest grupa rodziców, którzy niezależnie od świadczenia 800 plus mogą liczyć również na inne wsparcie w ponoszeniu kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Chodzi o osoby uprawnione do dodatku dyferencyjnego, czyli wyrównania między różnic w wysokościach zasiłków.

Dodatek dyferencyjny to wyrównanie różnic w wysokościach zasiłków na dziecko

Podstawową formą wsparcia państwa w wychowaniu dzieci jest w Polsce nadal Program Rodzina 800 plus. Choć co i rusz pojawiają się doniesienia dotyczące planów zlikwidowania go, ograniczenia czy zastąpienia świadczeniem przyznawanym na innych zasadach, to jednak nic nie wskazuje na to, by miał on się w najbliższym czasie spektakularnie zmienić. Przypomnijmy, że świadczenie to w pierwszej fazie swojego funkcjonowania wynosiło 500 zł, a w wyniku szalejącej inflacji i związanego z nią spadku siły nabywczej pieniądza podjęto decyzję o podwyższeniu go od 1 stycznia 2024 r. do 800 zł. Obecnie, choć z wielu stron słychać coraz wyraźniejsze głosy o tym, że koszty utrzymania rodzin rosną, a sytuacja na rynku pracy się pogarsza, nie mówi się o kolejnej podwyżce. Jest jednak grupa osób, które mogą liczyć na większy zastrzyk gotówki związany z posiadaniem dzieci. Obok świadczenia 800 plus mogą bowiem ubiegać się także o wypłatę dodatku dyferencyjnego, czyli wyrównania różnic w wysokościach świadczeń (zasiłków) przysługujących w związku z wychowaniem dzieci w różnych państwa Unii Europejskiej. Oczywiście są do niego uprawnione te rodziny, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają prawo korzystać ze świadczenia rodzinnego zarówno w innym państwie członkowskim UE, jak i w Polsce.
Dotyczy to na przykład niemieckiego zasiłku Kindergeld, który przysługuje w sytuacji, gdy jedno z rodziców dziecka pracuje legalnie na terenie Niemiec, odprowadza tam składki zdrowotne i społeczne, ma nadany Identifikationsnummer i uzyskało statusu podatnika z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, a drugie jest aktywne zawodowo w Polsce (umowa o pracę, umowa zlecenia, działalność gospodarcza, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński). Co niezmiernie ważne, aby móc skorzystać z tego dodatku, dziecko nie musi mieszkać na terenie Niemiec, a jego rodzice nie muszą być małżeństwem. Wystarczające jest to, że jedno z rodziców jest aktywne zawodowo w tym państwie.

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Dużo zależy od bieżącego kursu euro, ale skorzysta też student

Wysokość dodatku dyferencyjnego to różnica między wysokością Kindergeld, który wynosi 259 euro, a wysokością świadczenia pobieranego w Polsce, czyli 800 zł. W zależności od bieżącego kursu euro, kwota ta może być różna. Przy założeniu, że wynosi on 4,25 zł, rodzice uzyskają 300 zł dodatku miesięcznie na każde dziecko, co wynika z wyliczenia: (259 x 4,25) – 800 = 300,75 zł Warto zwrócić uwagę na to, że świadczenie Kindergeld, inaczej niż 800 plus, przysługuje również na pełnoletnie dzieci, które kontynuują naukę (np. studiują lub rozpoczęły praktyki zawodowe) – aż do ukończenia 25 roku życia.
Oznacza to, że po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, gdy kończy się prawo do pobierania świadczenia 800 plus, dziecko będzie miało prawo do pobierania niemieckiego świadczenia w pełnej wysokości, czyli 259 euro (około 1100 zł).

Podstawa prawna

art. 11 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 508)

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Źródło: INFOR
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