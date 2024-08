Wśród świadczeń rodzinnych znajduje się także świadczenie rodzicielskie. Wysokość tego świadczenia podlega weryfikacji co trzy lata. W Dzienniku Ustaw pojawiło się stosowne rozporządzenie Rady Ministrów określające jego wysokość.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu dziecka od dnia porodu. Przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia od dnia objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Ze świadczenia rodzicielskiego mogą także skorzystać rodziny zastępcze, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia od dnia objęcia dziecka opieką, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Świadczenie rodzicielskie przysługuje także osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia, od dnia przysposobienia dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

1000 zł świadczenia rodzicielskiego od 1 listopada 2024 r.: na jak długo

Długość przyznawania świadczenia rodzicielskiego zależna jest od ilości urodzonych dzieci, przysposobionych dzieci, lub objętych opieką. Może przysługiwać przez okres od 52 do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka.

Weryfikacja kwoty świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie rodzicielskie, tak samo jak inne świadczenia rodzinne podlega weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna zarówno wysokość zasiłku rodzinnego jak i wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostaną takie same jak w trwającym okresie zasiłkowym.

1000 zł świadczenia rodzicielskiego od 1 listopada 2024 r.

Jak już zostało wyżej wspomniane, wysokość świadczenia rodzicielskiego podlegała w tym roku weryfikacji. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła, że jego wysokość pozostanie na tym samym poziomie. W związku z tym, wysokość świadczenia rodzicielskiego od 1 listopada 2024 r. wynosić będzie 1000 zł miesięcznie.