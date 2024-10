Dodatkowy urlop dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych noworodków. Rada Ministrów za

Dodatkowy, czyli uzupełniający urlop dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych noworodków. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

We wtorek, 29 października 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego dla rodziców hospitalizowanych dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych noworodków.

Uzupełniający urlop macierzyński

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, pracownica albo pracownik – ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego – w przypadku urodzenia dziecka:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g ‒ w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie, po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i masą urodzeniową większą niż 1000g ‒ w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie, po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt ten będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie ‒ w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwało również pracownicy albo pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, których dziecko będzie przebywało w szpitalu od dnia porodu do minimum 6 dnia po porodzie, ponieważ zostanie spełniony warunek, w którym pobyt dziecka po porodzie będzie wynosił 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Projekt zakłada m.in., że przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu określonego wyżej tygodnia po porodzie będą się sumowały, a niepełny tydzień będzie zaokrąglany w górę do pełnego tygodnia. Ponadto, pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami będzie możliwa przerwa. W przypadku, gdy dziecko będzie przebywało w szpitalu przez dwa dni, wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego zostanie zaokrąglony do tygodnia. Natomiast, gdy dziecko będzie przebywało kilkakrotnie w szpitalu, jego okresy pobytu w szpitalu będą sumowane oprócz pobytu w szpitalu związanego z porodem, a następnie zaokrąglone w górę do pełnego tygodnia – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Wniosek o uzupełniający urlop macierzyński

Uzupełniający urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo na wniosek składany w formie elektronicznej lub papierowej przez pracownicę bądź pracownika – rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek. Do wniosku będzie trzeba dołączyć dokumenty określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego, a także zaświadczenie ze szpitala, bądź innego zakładu leczniczego, w którym przebywało dziecko.

Zaświadczenie powinno zawierać:

informacje o okresie pobytu dziecka w tej placówce

informacje o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko

masie urodzeniowej dziecka w przypadku urodzenia dziecka przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g, albo w przypadku urodzenia dziecka po ukończeniu 28. tygodnia ciąży a przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową większą niż 1000g.

W przypadku urodzenia dziecka po ukończonym 37. tygodniu ciąży określenie masy dziecka w zaświadczeniu nie jest konieczne Uzupełniający urlop macierzyński będzie płatny w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Projekt zakłada wejście w życie przepisów po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.