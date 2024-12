RIO: Czy gmina może finansować bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół poza jej obszarem

Gmina może refundować bilety okresowe dla uczniów dojeżdżających do szkół znajdujących się poza terenem tej gminy. Finansowanie zakupu biletów zależy od decyzji danej jednostki samorządu terytorialnego, która na jego realizację powinna posiadać odpowiednie środki finansowe.

Fakultatywne finansowanie przez gminę biletów uczniom

Wójt gminy Kosakowo zgłosił problem dotyczący finansowania biletów do czasu zakończenia przez uczniów edukacji szkolnej w placówkach znajdujących się poza terenem gminy. Odpowiedzi udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

W udzielonej odpowiedzi, RIO powołała się m.in. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r.: „Przywołana w powyższym orzeczeniu argumentacja natury prawnej pozwala opowiedzieć się za możliwością finansowania z budżetu gminy wydatków na refundację biletów okresowych imiennych dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy dojeżdżających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych znajdujących się poza terenem tej gminy. Podkreślić przy tym należy, że realizacja tego zadania w wyżej powołanym zakresie przedmiotowym może mieć charakter wyłącznie fakultatywny, zależna jest od autonomicznej decyzji danej jednostki, a w konsekwencji nie może być traktowana w kategoriach obowiązku”.

Dowóz dzieci pod warunkiem posiadania środków finansowych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w swojej odpowiedzi powołała się też na pisma RIO w Szczecinie i na stanowisko RIO w Opolu. Wymienione RIO opowiedziały się za podobną interpretacją przepisów.

W piśmie podkreślono, że realizacja zadania, jakim jest finansowanie przez gminę zakupu biletów okresowych imiennych dla uczniów pełnosprawnych dojeżdżających do szkół poza granicami gminy, zależy od decyzji danej jednostki samorządu terytorialnego, która na jego realizację powinna posiadać odpowiednie środki finansowe. „W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, ustawodawca nie wyłączył możliwości zastosowania szczególnych rozwiązań w zakresie dowozu dzieci do szkoły spoza obwodu, w tym dowozu do szkół ponadpodstawowych, ze względu na specyficzne warunki obowiązujące w danej gminie” – podkreśla RIO w Gdańsku.

W wydanej opinii powołano się na art. 39 ustawy Prawo oświatowe, w którym mowa jest o ustaleniu takiej sieci szkół publicznych, które będą umożliwiać realizację obowiązku szkolnego. Brak było zatem podstaw do nałożenia na gminy obowiązku w zakresie dowozu do szkół spoza terenu danej gminy.

