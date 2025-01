Matura międzynarodowa IB, brytyjskie A-levels, American High School. Międzynarodowe programy online w szkołach średnich – jakie są między nimi różnice?

Edukacja w XXI wieku coraz częściej wychodzi poza ramy tradycyjnych szkół. W dobie rosnącej popularności idei „lifelong learning” oraz zmieniających się dynamicznie wymagań rynku pracy kluczowe stają się kompetencje takie jak adaptacja do zmian, inteligencja emocjonalna, umiejętność współpracy w zespołach międzynarodowych czy kreatywne łączenie różnych dziedzin wiedzy. Obecnie renomowane uczelnie doceniają nie tylko wysokie wyniki akademickie, ale również szerokie spektrum osiągnięć – od zaangażowania w wolontariat po realizację projektów biznesowych.

W efekcie tradycyjny model edukacji, oparty na sztywno ustalonym harmonogramie i nauce w salach lekcyjnych, ustępuje miejsca bardziej elastycznym formom kształcenia. Coraz więcej uczniów w Polsce wybiera międzynarodowe programy nauczania, również w wersji zdalnej, co daje im możliwość nauki z dowolnego miejsca. Niektóre programy oferują pracę we własnym tempie przy jednoczesnym wsparciu nauczycieli.



Mimo wzrastającego zainteresowania edukacją online, wiele osób wciąż nie wie, jakie są różnice między anglojęzycznymi programami szkół średnich a ich zdalnymi wersjami. Na co zwrócić uwagę, wybierając najlepsze dla siebie rozwiązanie?

Czym jest matura międzynarodowa IB?

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme to prestiżowy, dwuletni program matury międzynarodowej dla uczniów w wieku 16–19 lat. Nierzadko poprzedza go dodatkowy rok przygotowawczy, zwany „pre-IB”. Program obejmuje sześć grup przedmiotów (zwykle trzy na poziomie standardowym – Standard Level oraz trzy na poziomie rozszerzonym – Higher Level) oraz cztery kluczowe elementy: Extended Essay (EE), Internal Assessment (IA), Theory of Knowledge (TOK) i Creativity, Activity, Service (CAS). To kompleksowe podejście rozwija nie tylko wiedzę akademicką, ale też umiejętności badawcze i krytyczne myślenie, co sprawia, że IB jest wysoko ceniony przez uczelnie na całym świecie. Jednakże, ze względu na wysokie wymagania wykraczające poza tradycyjną naukę, program może być bardziej czasochłonny niż inne ścieżki edukacyjne, takie jak brytyjskie A-levels czy amerykański High School Diploma.



Uczestnictwo w IB Diploma Programme w formie online wiąże się z wysokimi kosztami. Według strony King’s InterHigh, roczne czesne na rok akademicki 2024/2025 wynosi ponad 10 000 funtów brytyjskich, co przy obecnym kursie przekracza 52 000 PLN. Natomiast programy IB realizowane przez inne szkoły online, takie jak te oferowane przez Pamoja Education, mogą kosztować nawet 20 000 dolarów amerykańskich. Ostateczna wysokość opłat zależy od liczby wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, zakresu indywidualnego wsparcia oraz dostępnych usług dodatkowych, takich jak doradztwo uniwersyteckie.



Chociaż niektóre szkoły online oferują elementy nauki asynchronicznej (np. nagrania czy tygodniowe moduły), większość zajęć w ramach IB odbywa się w czasie rzeczywistym, w ustalonych blokach lekcyjnych.

Brytyjskie A-levels w formie online

A-levels (Advanced Level) to brytyjski program edukacyjny kończący szkołę średnią, który zazwyczaj trwa dwa lata i pozwala uczniom na wybór 3-4 przedmiotów, co umożliwia skoncentrowanie się na konkretnych obszarach nauki. Wersja online łączy zajęcia synchroniczne (lekcje prowadzone „na żywo”), jak i materiały asynchroniczne, takie jak nagrania czy testy, oferując elastyczność w planowaniu nauki. Terminy egzaminów oraz niektóre lekcje są jednak z góry ustalone, co nadaje programowi tradycyjny charakter.



Pod względem kosztów programy A-levels online są na ogół tańsze niż IB Diploma. Według danych Crimson Global Academy, roczne czesne na rok akademicki 2024/2025 wynosi 18 000 dolarów amerykańskich (ok. 77 940 PLN), podczas gdy Cambridge Home School Online oferuje naukę w wysokości około 9 950 funtów brytyjskich (ok. 51 740 PLN). A-levels to międzynarodowo uznawane kwalifikacje, które umożliwiają osiąganie wysokich wyników w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach.

American High School – na czym polega?

American High School (AHS) to czteroletni program licealny z Florydy, akredytowany przez Cognia i dostępny online w Polsce w ramach ekosystemu edukacyjnego JDJ International Open Schools, który posiada wyłączne prawa do rekrutacji uczniów na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, zapewniając uczniom dodatkowe wsparcie lokalnego, polskojęzycznego zespołu. AHS łączy elastyczność edukacji domowej z kluczowymi elementami tradycyjnej szkoły, dostosowując się do indywidualnych potrzeb uczniów.



AHS wyróżnia się dużą elastycznością w doborze przedmiotów, co pozwala uczniom dopasować ścieżkę edukacyjną do ich zainteresowań i planów na przyszłość. W trakcie czteroletniego programu uczniowie zdobywają 24 punkty (credits), realizując przedmioty obowiązkowe, takie jak matematyka, nauki ścisłe czy społeczne, oraz wybierając spośród bogatej oferty kursów fakultatywnych. Do kursów dodatkowych należą m.in. psychologia, zarządzanie stresem, marketing, przedsiębiorczość czy nauki o grach komputerowych.



Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi opcji AHS umożliwia uczniom rozwój zarówno w kierunkach akademickich, jak i praktycznych, odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy i zainteresowań młodzieży.



W ramach AHS uczniowie mają możliwość wyboru opcjonalnych przedmiotów rozszerzonych Advanced Placement (AP), które pozwalają zdobywać wiedzę na poziomie akademickim. Przedmioty AP można porównać do przedmiotów Higher Level w programie IB, z tą różnicą, że w IB Diploma trzy takie przedmioty są obowiązkowe, podczas gdy w AHS wybór kursów AP jest całkowicie dobrowolny. Elastyczność w planowaniu modułów lekcyjnych sprzyja nauce w indywidualnym tempie, zmniejsza stres oraz pozwala lepiej dostosować program do potrzeb i zainteresowań ucznia.



Roczny koszt nauki w programie American High School w JDJ International Open Schools wynosi 2850 dolarów. W pierwszym roku, uwzględniając wpisowe, roczny koszt wynosi 3350 USD. W porównaniu z programami IB czy A-levels, American High School jest znacznie bardziej przystępną opcją, oferującą jednocześnie wysoki poziom edukacji i kwalifikacje wysoko cenione przez uczelnie na całym świecie.

Dlaczego warto wybrać zdalną edukację amerykańską?

Zdalna edukacja amerykańska wyróżnia się elastycznością oraz nowoczesnym podejściem do nauki. Zajęcia odbywają się głównie asynchronicznie, co pozwala uczniom uczyć się w tempie dopasowanym do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu można szybciej ukończyć rok szkolny, realizując wymagane zadania w krótszym czasie lub wydłużyć go, jeśli konieczne jest więcej czasu na przyswojenie materiału.



System oceniania kształtującego, stosowany w tego typu edukacji, umożliwia bieżące monitorowanie postępów uczniów, ograniczając stres związany z egzaminami. Regularny, indywidualny feedback od nauczycieli motywuje uczniów do systematycznej pracy i wspiera ich rozwój w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości.



AHS oferuje większą elastyczność i mniejsze obciążenie egzaminacyjne w porównaniu z innymi międzynarodowymi programami szkół średnich. Kluczowe jest jednak odpowiednio wczesne planowanie ścieżki edukacyjnej, w tym wybór przedmiotów rozszerzonych, takich jak Advanced Placement (AP). Najlepiej zacząć myśleć o ich doborze już w drugiej klasie liceum, aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię.



W odróżnieniu od IB, AHS nie wymaga realizacji dodatkowych, obowiązkowych komponentów, takich jak CAS (Creativity, Activity, Service) czy Extended Essay. Dzięki temu uczniowie zyskują większą swobodę w planowaniu czasu i mogą skupić się na rozwijaniu swoich pasji oraz zainteresowań.



Elastyczność nauki w AHS umożliwia również łatwe łączenie edukacji z innymi aktywnościami – sportowymi, artystycznymi, zawodowymi czy podróżami. Jest to szczególnie korzystne dla osób często zmieniających miejsce zamieszkania, ponieważ program pozwala dostosować harmonogram nauki do indywidualnych potrzeb.

Dual Diploma – połączenie dwóch światów

Program Dual Diploma (zwany także podwójną maturą), realizowany przez JDJ, umożliwia jednoczesną realizację polskiego liceum lub technikum oraz amerykańskiego liceum online. Dzięki temu uczniowie mogą ukończyć szkołę średnią zarówno z polską maturą, jak i amerykańskim świadectwem maturalnym, jednocześnie zyskując więcej ścieżek rekrutacyjnych na studia na całym świecie. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą rezygnować z polskiej edukacji, ale nadal pragną zdobyć szersze perspektywy akademickie. Co ważne, oceny końcowe z polskiej szkoły średniej mogą zostać przeniesione do amerykańskich indeksów, więc nie trzeba zdawać tych samych przedmiotów dwa razy. Uczniowie zaliczają jedynie różnice programowe, takie jak historia Stanów Zjednoczonych, polityka i rządy USA czy ekonomia i podstawy finansów.



"Podwójna matura" to także plan awaryjny – w przypadku słabszego wyniku na polskim egzaminie maturalnym, uczniowie mogą aplikować na uczelnie, także w Polsce, z amerykańskim dyplomem.

Inwestycja w przyszłość

Wybór zagranicznej edukacji w modelu zdalnym to strategiczna inwestycja w rozwój kluczowych umiejętności przyszłości, takich jak adaptacja do różnorodnych środowisk, umiejętności cyfrowe, zarządzanie czasem oraz współpraca w międzynarodowych zespołach – kompetencji wysoko cenionych na współczesnym rynku pracy.



Wybór odpowiedniego programu edukacyjnego powinien być przemyślaną decyzją, dostosowaną do indywidualnych potrzeb ucznia. W ten sposób uczniowie zyskają nie tylko dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, ale również doświadczenie, które pozwoli im skutecznie rywalizować na międzynarodowej arenie akademickiej i zawodowej.



Autor: Wojtek Bachalski, dyrektor JDJ International Open Schools