Ile emeryt może dorabiać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.?

Dorabianie na emeryturze

Jesteś na emeryturze? Możesz dalej pracować ale pilnuj limitu. Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. W ciągu ostatnich czterech lat liczba aktywnych zawodowo emerytów wzrosła o około 30 procent. To efekt nie tylko dobrej koniunktury gospodarczej, ale też możliwości łączenia pracy i brania comiesięcznych wypłat z ZUS.

Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych mu świadczeń.

Emerytura wcześniejsza i renta

– Pilnować wysokości swoich dochodów muszą natomiast osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie. W ich przypadku obowiązują, bowiem limity kwot, jakie można dodatkowo zarobić – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dobra wiadomość jest taka, że od 1 czerwca 2019 obowiązują nowe, wyższe limity, czyli można dorobić więcej – dodaje rzeczniczka.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczenia

Limity zarobków wiążą się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, która ogłaszana jest za kwartał kalendarzowy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe limity dotyczą kwartału od 1 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019 roku. W tym czasie seniorzy, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez ryzyka do kwoty 3465,70 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia (6436,30 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Przypomnijmy, że w 1 kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenia wyniosło 4950,94 złote.

- Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą – mówi Iwona Kowalska-Matis.

- Każdy wcześniejszy emeryt lub rencista, który ma dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez ryzyka uszczuplenia świadczeń z ZUS – dodaje.

W przypadku umowy o dzieło z innym niż własny pracodawca emeryt lub rencista może dorabiać bez ograniczeń, bo jest to umowa nieoskładkowana.

Limity kwot dorabiania

Nowe limity, po przekroczeniu, których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS: