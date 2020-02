Mama 4+ w 2020 r. (emerytura matczyna) – wniosek i dokumenty

Mama 4+ czyli emerytura matczyna

Program „Mama 4+” zakłada przyznanie tzw. emerytury matczynej. Jest to de facto rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Funkcjonuje od 1 marca 2019 r. Przysługuje z ZUS lub KRUS matkom co najmniej 4 dzieci, które ze względu na wychowanie potomstwa nie podjęła pracy zarobkowej lub porzuciła dotychczas wykonywaną pracę i ma ukończone 60 lat. W pewnych sytuacjach o emeryturę matczyną mogą starać się także ojcowie. Muszą oni ukończyć 65 lat oraz wychować co najmniej 4 dzieci z tego względu, że matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Celem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest zapewnienie środków niezbędnych do utrzymania osobom, które kosztem pracy zarobkowej poświęciły się wychowaniu dzieci.

Jako dzieci należy rozumieć dzieci własne, współmałżonka, przysposobione lub dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa.

reklama reklama



Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2020 Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Maksymalna wysokość świadczenia wynosi tyle, ile minimalna emerytura w danym roku. Od 1 marca 2020 r. jest to 1200 zł brutto. Kwota netto wynosi 1025 zł. Jeśli osoba uprawniona do emerytury matczynej ma przyznane prawo do emerytury lub renty, ale jej wysokość jest niższa niż 1200 zł brutto, wówczas otrzymuje świadczenie uzupełniające do wysokości 1200 zł. Matki, które nie mają ustalonego prawa do żadnego świadczenia emerytalno-rentowego, mogą liczyć na kwotę najniższej emerytury w danym roku, czyli wspomniane już 1200 zł brutto.

Co zrobić, aby uzyskać świadczenie mama 4+?

Aby uzyskać emeryturę mama 4+, należy złożyć w ZUS wniosek ERSU (Wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające), który dostępny jest w jednostkach stacjonarnych ZUS lub na stronie ZUS.

Wniosek o emeryturę matczyną ERSU

POBIERZ WNIOSEK O EMERYTURĘ MATCZYNĄ >>>

Dokumenty

Do wniosku o emeryturę dla matek czwórki dzieci należy dołączyć także następujące dokumenty:

Akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi; Informacje o numerach PESEL wszystkich dzieci; oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej; inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Co istotne, jeśli o rodzicielskie świadczenie uzupełniające stara się ojciec dzieci, musi dodatkowo wskazać w oświadczeniu datę zgonu matki lub porzucenia przez nią dzieci albo okresu zaprzestania wychowywania ich przez długi czas przez matkę. Wskazane okoliczności należy udokumentować.