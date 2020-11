Kradzież tożsamości - co zrobić?

Co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości?

Wyobraź sobie że dostajesz wezwanie do zapłaty zaległych rat lub nieopłaconego rachunku, ale wcale nie brałeś kredytu ani nie podpisywałeś umowy na żadną usługę …. Może się okazać, że padłeś ofiarą kradzieży tożsamości!

Jeśli podejrzewasz, że został skradziony dowód osobisty pamiętaj, aby niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu zgłosić to na Policję. Twój dowód osobisty zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia. W przypadku kradzieży i zgłoszenia na Policji nie musisz już zgłaszać tego faktu do urzędu gminy czy miasta. Ale musisz to zgłosić w urzędzie, jeśli dowód osobisty został zgubiony!





Pamiętaj również, aby fakt kradzieży czy zgubienia dowodu osobistego zgłosić do swojego banku. Zapobiegnie to ewentualnemu nieuprawnionemu użyciu twojego dokumentu tożsamości.

Kolejnym krokiem jest wyrobienie nowego dowodu osobistego – możesz to zrobić w dowolnym urzędzie gminy. W przypadku utraty paszportu nowy uzyskasz w biurze paszportowym, zaś prawo jazdy w starostwie powiatowym.

Dane wyciekły - jak się zabezpieczyć?

Atak hakera, zgubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze - to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą (albo potencjalnie jest to możliwe) w posiadanie Twoich danych osobowych. Niestety, nie masz na to wpływu. Dobrze, jeśli administrator uzna, że istnieje ryzyko wykorzystania twoich danych i powiadomi cię o tym. Możesz wtedy podjąć działania, które zminimalizują ewentualne negatywne skutki niekontrolowanego wykorzystania twoich danych.

Pamiętajcie, aby zachować ogromną ostrożność podczas podawania swoich danych osobowych przez Internet. Dokładnie czytajmy i analizujmy treści e-maili czy sms-ów. Pozwoli nam to uniknąć np. ataku phishingowego, którego celem może być wyłudzenie dodatkowych danych czy uzyskanie danych dostępowych do internetowych systemów bankowych bądź innych usług, z których korzystasz.

Dobrym rozwiązaniem, oprócz oczywiście obowiązkowego zastrzeżenia swoich dokumentów i ogromnej czujności przy podawaniu swoich danych osobowych, jest założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej, pozwoli nam to monitorować swoją aktywność kredytową.

Pożyczka lub kupno usługi na twoje dane

A co zrobić, gdy ktoś wziął pożyczkę lub kupił usługę, posługując się twoimi danymi? Zapewne wiecie o tym, że osoby, które padły lub mają podejrzenie, że mogły stać się ofiarami przestępstwa powinny jak najszybciej zgłosić się na Policję (zwłaszcza gdy poniosły szkodę majątkową lub osobistą, np. na ich dane zaciągnięto jakąś pożyczkę, czy kredyt). Należy też zawiadomić o takim zdarzeniu bank lub firmę pożyczkową, w których oszust z użyciem twoich danych wziął pożyczkę lub kredyt. Podobnie, gdy np. ktoś posłużył się danymi celem podpisania umowy z operatorem telefonii komórkowej, np. by wyłudzić w ten sposób telefon musisz powiadomić o tym danego operatora.