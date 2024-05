PESEL z ważnymi zmianami od 1 czerwca 2024 r.

PESEL. Jakie zmiany od 1 czerwca 2024 r.?

Rządowy Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL działa już od listopada 2023 r. Od 1 czerwca 2024 r. rozpocznie się wymóg weryfikacji. Oznacza to, iż banki, firmy pożyczkowe, notariusze, a także operatorzy telekomunikacyjni będą musieli sprawdzać ten rejestr, zanim podpiszą umowę z klientem.

"Gdy nasz PESEL jest zastrzeżony, oszuści nie powinni móc wykorzystać naszych danych, aby zawrzeć umowę, np. na kredyt. Od 1 czerwca 2024 r. obywatele z zastrzeżonym PESEL-em, którzy padną ofiarą oszustwa i ktoś weźmie kredyt na ich dane, nie będą musieli spłacać takiego kredytu" – podkreślał kilka dni temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej.

Głównym skutkiem wejścia w życie nowych przepisów od 1 czerwca 2024 r. jest brak możliwości dochodzenia przez firmy i instytucje roszczeń wynikających z umowy od osoby, która w chwili zawarcia umowy miała zastrzeżony PESEL.

"Dla firm objętych obowiązkiem weryfikacji oznacza to dostosowanie wewnętrznych procesów do nowych zasad. Niedopełnienie obowiązku weryfikacyjnego w zakresie wiarygodności danych naraża przedsiębiorstwo na problemy finansowe. Co bardzo ważne, brak sprawdzenia PESEL-u i udzielenie pożyczki lub kredytu na zastrzeżone dane uniemożliwia wierzycielowi dochodzenia roszczenia z tytułu zawartej umowy oraz zbycie wierzytelności" — mówi Cezary Ciopiński z ERIF BIG. Wyjątkiem będzie tu przynajmniej 15-minutowa awaria systemu informatycznego rządowego rejestru podczas sprawdzania danych klienta.

Jak zastrzec PESEL?

W jaki sposób zatem zastrzec swój numer PESEL? Można to zrobić w aplikacji mobilnej mObywatel 2.0, w serwisie internetowym mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy.

Usługa jest bezpłatna, podobnie jak cofnięcie zastrzeżenia.