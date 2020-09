Związki partnerskie a epidemia - jakie kwestie można uregulować u notariusza?

Związki partnerskie w czasie epidemii. Notarialne rozwiązania „na teraz”!

Związki partnerskie są nie tylko tematem politycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Z pytaniami o możliwość prawnego bezpieczeństwa i uprządkowania wzajemnych relacji w różnych rodzajach związków nieformalnych, czy to osób różnych płci, czy też osób tej samej płci, coraz częściej spotykają się notariusze. W czasie epidemii rejenci pytani są o testamenty i wzajemnie zabezpieczenie się oraz możliwości wsparcia na wypadek kwarantanny, choroby bądź śmierci.

Wiele kwestii prawnych można uregulować testamentem, czyli rozrządzeniem na wypadek śmierci, jednak klienci są zainteresowani również aktualnymi możliwościami, czy problemami i szukają najprostszych rozwiań „na już” związanych z życiem codziennym, koniecznością uregulowania spraw urzędowych, czy chociażby uzyskania wiedzy o zdrowiu partnera w sytuacjach kryzysowych i podejmowania decyzji o dalszych działaniach.

Sytuacja teoretycznie wydaje się prosta, bo pacjent w wywiadzie lekarskim może określić komu można przekazywać wrażliwe dane, ale co zrobić w sytuacji, gdy do szpitala trafia osoba, z którą nie ma kontaktu. Są to sytuacje, gdy decyzję o zabiegu operacyjnym czy procedurach medycznych podjąć musi rodzina, a w przypadku jej braku lub problemów z dotarciem do rodziców, dzieci bądź rodzeństwa zdecydować powinien sąd. Często bywa jednak tak, że najbliższy partner życiowy znajduje się obok, jednak formalnie jest to osoba obca - bez możliwości decydowania, a nawet dowiadywania się o istniejącej sytuacji.

Tu prostym rozwiązaniem, wymagającym jednej wizyty u notariusza jest pisemne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie do pozyskiwania, przez wskazaną bliską osobę, informacji medycznych, wyrażania zgód na leczenie, czy przeprowadzenia pochówku. Zachęcamy obywateli do noszenia takiego dokumentu razem z dowodem osobistym - mówi Elżbieta Zielińska notariusz w Poznaniu.

Ale zakres pełnomocnictw notarialnych może być bardzo szeroki i dotyczyć także prawa do dysponowania wszystkimi składnikami majątku ruchomego i nieruchomego formalnie należącego do drugiego partnera, w tym rachunków bankowych. A to ma znaczenie w sytuacji zarządzania firmą partnera choćby w kontekście zapewnienia płynności finansowej i regulowania bieżących zobowiązań. Prawo dopuszcza tu także takie rozwiązania jak ustanowienie prokury czy zarząd sukcesyjny.

Warto wiedzieć, co często przypominamy obywatelom, że pełnomocnictwa udzielane są na określony czas, bądź sytuację związaną np. z pobytem w szpitalu. To ważne w kontekście prawnego umocowania m.in., w procedurach przetargowych. W każdym momencie można także wycofać takie pełnomocnictwo – informuje notariusz Elżbieta Zielińska.