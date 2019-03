BHP - nowe rozporządzenie o wózkach jezdniowych.

Nowe rozporządzenie o wózkach jezdniowych

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych wprowadza konieczność opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych. Nie wszystkie firmy o tym pamiętają. Od połowy sierpnia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Są w nim określone wymagania bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.

Organizator prac

Zmiany wprowadzają pojęcie organizatora prac, który jest odpowiedzialny za nadzór nad pracą wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy. Zamiast zezwoleń, pracownicy będą musieli posiadać zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Imienne zezwolenia wygasają natomiast najpóźniej w grudniu 2021 roku.

Pisemne polecenie prac

Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek pisemnego polecenia. Prace obarczone szczególnym ryzykiem operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.

- Rozporządzenie to w końcu usuwa nieścisłości w kwalifikacjach operatorów wózków. Wcześniejszy zapis mógł prowadzić do nadużyć i przypadków, w których pracownik posiadał zaświadczenie o ukończeniu kursu na wózek, ale twierdził, że podczas kursu nie odbywał żadnych zajęć praktycznych. Takie sytuacje budziły wątpliwości czy kwalifikacje wydawane przez różnego rodzaju ośrodki prowadzące szkolenia są odpowiednie – uważa Wiktor Głogowski, Regionalny Kierownik BiOZ i Ochrony Środowiska, Lafarge w Polsce, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa

Dodatkowo rozporządzenie powierza organizatorowi prac przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa. Musi ona zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac wózka jezdniowego, z uwzględnieniem panujących warunków, zadań i obowiązków pracowników, charakterystyki transportowanych ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób narażonych na ryzyko wypadku. - O ile większość pracodawców wie o tym, że zmieniły się zasady kwalifikacji operatorów wózków, to czasami umyka im fakt, że nowe rozporządzenie wprowadza także inne wymagania np. konieczność opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych. Rozporządzenie dokładnie podaje, co instrukcja musi zawierać. To niezwykle istotne, aby pracodawcy mieli tego świadomość – uważa Anna Jabłońska, dyrektor zarządzająca CWS-boco, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy.

