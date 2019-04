Podwyżki dla nauczycieli z Funduszu Pracy - odrzucenie propozycji przez rząd

Podwyżki dla nauczycieli z Funduszu Pracy - odrzucenie propozycji pracodawców przez rząd

• Rozpoczął się strajk nauczycieli. W tysiącach szkół nie odbywają się zajęcia. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie doszły do porozumienia z rządem.

• Rząd nie wziął pod uwagę propozycji pracodawców: BCC, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego, którzy w czasie rozmów postulowali, aby podwyżkę płac nauczycieli, sfinansować częściowo z pieniędzy Funduszu Pracy.

Pracodawcy w liście do wicepremier Beaty Szydło napisali, że wobec groźby strajku nauczycieli, jako pracodawcy zgłaszamy jednorazową propozycję i ofertę. Część brakujących środków na ten cel , ok. 2 mld zł, można jednorazowo (tj. dla budżetu 2019 r.) sfinansować z Funduszu Pracy. Jest to racjonalna propozycja, zwłaszcza w świetle wielu innych stałych obciążeń tego Funduszu, które z aktywizacją zawodową (jak ostatnie wydatki związane z tzw. 13. emeryturą) nie mają nic wspólnego.

Propozycja Konfederacji Lewiatan - podwyżki dla nauczycieli z Funduszu Pracy

Niekonsultowane i nieuprawnione wydatki rządu z Funduszu Pracy na finansowanie ustawy o "13 emeryturze", traktujemy jako kolejny zabór pieniędzy gromadzonych przez wszystkich polskich przedsiębiorców, pieniędzy, które powinny być przeznaczane na przeciwdziałanie bezrobociu i wspomaganie kształcenia wysokiej jakości kadr dla polskiej gospodarki. Wyrażamy takim praktykom stanowczy sprzeciw - napisali we wspólnym oświadczeniu BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

Obecne dysponowanie Funduszem Pracy przez rząd oraz brak realnego wpływu pracodawców na wielkość i strukturę jego wydatków jest głęboko niewłaściwe. Organizacje pracodawców od dekady podnoszą ten problem, a są to przecież pieniądze gromadzone ze składek pracodawców. Powołanie konsultacyjnej Rady Funduszu utworzonej z naszego grona jest rozwiązaniem koniecznym, lecz ignorowanym przez kolejne rządy. Wydatki z Funduszu Pracy muszą wynikać z istotnych potrzeb społecznych. Nie można traktować Funduszu jako źródła finansowania dowolnych projektów lub zasypywania dziury budżetowej. W obliczu pogłębiającego się problemu niedoboru fachowców oraz rosnących wynagrodzeń oczekujemy pilnego podjęcia uzgodnień na temat przyszłości Funduszu Pracy, w tym wysokości składki.

Jednak wobec groźby strajku nauczycieli, jako pracodawcy zgłaszamy jednorazową propozycję i ofertę. Jakość kształcenia jest wyzwaniem cywilizacyjnym Polski i dobrem, o które winno dbać całe społeczeństwo. Niestety, obserwujemy obecnie krańcową degradację statusu zawodu nauczyciela, w większości wynikającą z niskich zarobków, zwłaszcza w porównaniu z wieloma innymi grupami zawodowymi. Ochrona pokoju społecznego i zapobieżenie negatywnym skutkom strajku nauczycieli, przy równoczesnym pełnym zrozumieniu stanowiska negocjacyjnego ZNP i FZZ, to ważne i istotne cele. Jako cztery reprezentatywne organizacje pracodawców widzimy możliwość spełnienia oczekiwań skokowego wzrostu zarobków, niezależnie od negocjowania również pakietu innych rozwiązań racjonalizujących finansowanie sfery oświatowej w Polsce.

Uważamy, że w przypadku przedstawienia przez rząd oferty podwyżek płac nauczycieli, część brakujących środków na ten cel, można jednorazowo (tj. dla budżetu 2019 r.) sfinansować właśnie z Funduszu Pracy. Jest to racjonalna propozycja, zwłaszcza w świetle wielu innych stałych obciążeń tego Funduszu, które z aktywizacją zawodową (jak ostatnie wydatki związane z tzw. 13. emeryturą) nie mają nic wspólnego.

Jednocześnie Związek Pracodawców Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, popierając stanowisko związków nauczycielskich apelują do rządu o pilne przestawienie stanowiska negocjacyjnego, które uwzględniać będzie naszą propozycję i pozwoli na zakończenie konfliktu w tak ważnym społecznie momencie, zwłaszcza z perspektywy uczniów gimnazjum i klas ósmych.