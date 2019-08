Nowe standardy w placówkach opieki

Wyższe standardy w placówkach opieki już wkrótce

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia publicznego. Chodzi tu przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości i poszerzenie katalogu zwalniania z opłat za pobyt w placówkach.

– Cieszymy się, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia publicznego. Zmiany przepisów pozwolą ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. To bardzo ważne, by mieszkańcy tych placówek czuli się bezpiecznie, by warunki przebywania w tego rodzaju placówkach były jak najlepsze – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Nowelizacja zakłada m.in., że podmiot, na który nałożono karę za prowadzenie jednej placówki bez zezwolenia, i który będzie prowadził inną placówkę także bez zezwolenia – otrzyma karę 40 tys. zł (nie dostanie także pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejne 5 lat od ukarania). To duża zmiana.

Doprecyzowano też przepisy dotyczące dokumentów wymaganych przy wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki. Wprowadzono także obowiązek posiadania przez placówki dźwigu osobowego. Z kolei, aby pomóc niewielkim placówkom, w których przebywa do 5 osób, złagodzono niektóre standardy (będą one mogły mieć zamontowaną platformę lub krzesełko dla niepełnosprawnych zamiast dźwigu osobowego).

– Uzupełniono także dotychczasowe przepisy o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego tak, aby opieki nie sprawowały osoby bez podstawowej wiedzy w tym zakresie – zaznacza minister Bożena Borys-Szopa. Jak dodaje, wojewoda będzie mógł kontrolować, czy zatrudnieni pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje.

Poszerzono również katalog sytuacji, w których będzie można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, których rodzice zostali umieszczeni w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zachowywali się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie. Chodzi o podstawowe poczucie sprawiedliwości.

