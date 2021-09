Pomoc dla obywateli Afganistanu - informacje w paszto i dari

Pomoc dla obywateli Afganistanu - integracja społeczna i zatrudnienie w Polsce zostały opisane w ulotce informacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wsparcie cudzoziemców - informacje w językach paszto i dari

W ramach działań integracyjnych dla obywateli Afganistanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało ulotki informacyjne dotyczące możliwości wsparcia cudzoziemców, w językach paszto i dari, które zostaną przekazane do właściwych instytucji świadczących pomoc w zakresie m.in. integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców, w tym Powiatowych Centr Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej.

Integracja społeczna cudzoziemców w Polsce

Obywatele Afganistanu, którzy uzyskają w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (jak również cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu połączenia się z rodziną dla członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski i posiadającego status uchodźcy lub ochronę międzynarodową) będą mogli skorzystać z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu integracji (IPI) mającego na celu wspieranie procesu ich integracji.

Niezależnie od skorzystania z IPI cudzoziemcy, którzy uzyskają jedną z form ochrony międzynarodowej będą też mogli ubiegać się o standardowe formy wsparcia w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej – na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Więcej na ten temat: Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców

Obywatele Afganistanu posiadający jedną z form ochrony w Polsce już obecnie co do zasady mają pełny dostęp do rynku pracy. Dotyczy to nie tylko tych, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą ale również posiadających m.in. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zgodę na pobyt tolerowany lub oczekujących na decyzję ws. statutu uchodźcy dłużej niż 6 miesięcy. Należy pamiętać, że osoby, które dopiero oczekują na decyzję uchodźczą nie mogą podejmować pracy w Polsce. Możliwość pracy - bez zezwolenia na pracę - dla nich otwiera się po okresie 6 miesięcy i uzyskaniu zaświadczenia z Urzędu ds. Cudzoziemców. Warto jednak podkreślić, że w trakcie fazy pre-integracyjnej obywatele Afganistanu będą zdobywać wiedzę na temat polskiego rynku pracy i przechodzić szkolenia, w zależności od stwierdzanych potrzeb.

Więcej na ten temat: Uchodźcy - rejestracja w polskim urzędzie pracy

Materiały do pobrania:

Pomoc społeczna dla cudzoziemców (wersja w języku paszto)

(Pomoc​_społeczna​_dla​_cudzoziemców​_​_AFG​_Paszto.pdf 0.35MB)

Pomoc społeczna dla cudzoziemców (wersja w języku dari)

(Pomoc​_społeczna​_dla​_cudzoziemców​_​_AFG​_Dari.pdf 0.35MB)

Wsparcie na rynku pracy (wersja w języku paszto)

(210826​_RYNEK​_PRACY​_​_AFG​_Paszto.pdf 0.97MB)

Wsparcie na rynku pracy (wersja w języku dari)

210826​_RYNEK​_PRACY​_​_AFG​_Dari.pdf 0.97MB