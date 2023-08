Gorący obiad w szkole. Posiłki z dowozem dla seniorów i niepełnosprawnych w trudnej sytuacji. "Posiłek w szkole i w domu” 2024–2028

Finansowe wsparcie dla gmin na posiłki dla dzieci i osób starszych, niepełnosprawnych w trudnej sytuacji

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 ma być programem, który udzieli finansowego wsparcia gminom w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).



Program ten zapewni wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Gorący posiłek w szkole

Istotnym elementem ww. programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.



Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Posiłki z dowozem dla seniorów i niepełnosprawnych

Ponadto Program dofinansuje dowóz posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność, które same nie są w stanie posiłku przygotować. Osoby te bardzo często zgłaszają się po pomoc żywnościową. Niezbędne jest w tym przypadku wsparcie tych osób, gdyż to one mają najmniejsze możliwości do radzenia sobie z zaspokajaniem potrzeb żywieniowych.

3 moduły Programu

W ramach Programu realizowane będą trzy moduły:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży;

2. Moduł dla osób dorosłych

(za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego - aktualnie minister rodziny i polityki społecznej);

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach

(za realizację zadań wynikających z modułu 3 Programu odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - aktualnie minister edukacji i nauki).