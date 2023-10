Wyniki wyborów 2023. Dane z 28,56 proc. komisji wyborczych: PiS - 40,05 proc. KO - 26,38 proc., Trzecia Droga - 14,12 proc., Lewica - 8,03 proc. Konfederacja - 7,37 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc.

PKW opublikowała wyniki głosowania w wyborach 2023. Dane z 28,56 proc. komisji wyborczych:

PiS - 40,05 proc.

KO - 26,38 proc.,

Trzecia Droga - 14,12 proc.,

Lewica - 8,03 proc.

Konfederacja - 7,37 proc.;

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc.

Okazuje się, że rekordowa była również frekwencja w tych wyborach. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2023 r. z 28,56 proc. komisji wyniosła 71,99 proc. Oznacza to, że pobity został rekord od 1989 r. Mamy więc najwyższą frekwencję w historii III RP.

PiS - 40,05 proc. KO - 26,38 proc., Trzecia Droga - 14,12 proc., Lewica - 8,03 proc. Konfederacja - 7,37 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc. - podała PKW na konferencji prasowej w poniedziałek rano, po policzeniu wyników z 28,56 proc. komisji.

O godz. 10.00 Państwowa Komisja Wyborcza podała cząstkowe wyniki

W poniedziałek o godz. 10.00 Państwowa Komisja Wyborcza podała cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu, na podstawie danych z 28,56 proc. komisji wyborczych - z 8995 obwodów na 31497. Jak wskazano, PiS wedle tych danych zebrał jak na razie 1 876 476 głosów, co stanowi 40,05 proc. głosów. Drugi komitet - Koalicja Obywatelska - zdobył 1 236 027, co stanowi 26,38 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga, na którą wedle obecnych danych zagłosowało 661 499 osób, co dało wynik 14,12 proc. Kolejne miejsce zajęła Lewica - 376 191 głosów, co dało 8,03 proc. Dalej uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowało w policzonych komisjach 345 472 osób, co dało 7,37 proc.

"Kolejny komitet wyborczy - Bezpartyjni Samorządowcy - 87 514 głosów, co w przeliczeniu daje 1,87 proc. Następnie komitet wyborczy +Polska jest jedna+ - 78 988 głosów, 1,69 proc. Kolejny komitet wyborczy wyborców mniejszości niemieckiej - 15 597 głosów, co stanowi 0,33 proc." - dodał szef PKW Sylwester Marciniak.

"To też nie są jeszcze do końca reprezentatywne wyniki, bo siłą rzeczy najwcześniej schodzą protokoły z mniejszych obwodów, i odrębnych oczywiście" - zaznaczył.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Karol Kostrzewa