Dofinansowanie in vitro od 1 czerwca 2024 r. W budżecie państwa przewidziano 500 mln zł

Zmiany w zabiegach in vitro już od 1 czerwca 2024 r. W budżecie państwa przewidziano 500 mln zł. Złożono wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o wycenę procedury.

In vitro z podpisem Prezydenta RP

Jak poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna Mamy ustawę o in vitro podpisaną przez Prezydenta RP i mamy pieniądze. We wtorek (19 grudnia) Rada Ministrów przyjęła budżet. W rezerwie celowej przewidziane jest 500 mln zł na leczenie niepłodności procedurą zapłodnienia pozaustrojowego.

Złożono wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o wycenę procedury

Minister poinformowała, że został złożony wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o wycenę procedury.



- Powołujemy zespół ekspertów złożony z lekarzy i bioetyków, który opracuje program. Chcemy, żeby program ruszył od 1 czerwca 2024 r. - wyjaśniła minister.

- Trudno byłoby sobie wyobrazić lepszy prezent na Dzień Dziecka. Będziemy liczyć te ciąże, a później urodzone dzieci. 1 czerwca w wielu polskich rodzinach rozpocznie się bardzo szczęśliwy czas – podkreśliła Małgorzata Rozenek-Majdan reprezentująca środowiska związane z ustawą.

Ile osób podpisało się pod projektem

Posłanka Agnieszka Pomaska przypomniała, jak dużo czasu kobiety poświęciły na zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy #TakDlaInVitro.



- Pół miliona Polek i Polaków podpisało się pod tym projektem. Nie ma on barw politycznych. Czekają na niego Ci, którzy mają problemy z płodnością, jak też pacjentki onkologiczne, dla których to jedyna szansa, żeby mieć dziecko – wskazała.

Wicemarszałek Sejmu RP Monika Wielichowska podkreśliła, że rodzicielstwo nie zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Często droga do upragnionego macierzyństwa jest długa i kosztowna. A in vitro to nadzieja i szczęście.

