Nawet o 3000 zł wzrasta dofinansowanie dla małych i średnich klubów sportowych. Jakie warunki musi spełnić klub?

O 2000 zł lub o 3000 zł wzrasta dofinansowanie dla małych i średnich klubów sportowych. Jakie warunki musi spełnić klub?

Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki minister Sławomir Nitras zdecydował o zwiększeniu dofinansowania dla małych i średnich klubów sportowych uczestniczących w Programie Klub. Dzięki decyzji ministra dofinansowanie dla klubów jednosekcyjnych wzrośnie z 10 do 12 tys. zł, a dla wielosekcyjnych z 15 do 17 tys. Całkowity budżet na realizację programu w 2024 roku będzie natomiast większy o 13 mln zł.

Z uwagi na to, że od momentu uruchomienia Programu Klub kwoty wsparcia nie były waloryzowane, podjąłem decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla każdego klubu. W 2024 roku kluby jednosekcyjne uczestniczące w programie otrzymają 12 tys. zł, a wielosekcyjne 17 tys. zł. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że dla małych i średnich klubów wsparcie z Programu Klub jest ważnym elementem wpływającym na komfort prowadzenia działalności sportowej na poziomie lokalnym

– mówi minister Sławomir Nitras.

Jakie zasady

Środki, które trafią bezpośrednio do małych i średnich klubów sportowych, wzrosną łącznie o 13 mln zł, osiągając w 2024 roku wartość ponad 98,5 mln zł. Pozwoli to na wsparcie około 7 tys. klubów, podczas gdy w ubiegłym roku wsparcie trafiło do ponad 6,2 tys. klubów.

Zmianę odczuje każdy klub uczestniczący w Programie Klub. Rządowe wsparcie w przypadku klubów jednosekcyjnych wzrośnie z 10 do 12 tys. zł, a w przypadku klubów wielosekcyjnych – z 15 do 17 tys. zł.

Co istotne, kwotę dofinansowania będzie można wykorzystać w dowolnej proporcji na wynagrodzenie szkoleniowca, zakup sprzętu sportowego bądź organizację obozu sportowego. Ministerstwo rezygnuje tym samym z dotychczasowych zapisów, limitujących podział środków we wskazanych obszarach.

- Mam świadomość jak ważną, ale też bardzo ciężką pracę wykonują pasjonaci sportu prowadzący podstawowe szkolenie sportowe. Liczę na to, że decyzja którą podjąłem, będzie początkiem zmian na lepsze w polskim sporcie i pozwoli na szerokie upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych – podkreśla minister Nitras.

Jakie warunki musi spełnić klub

Od 2016 roku, w ramach Programu Klub, Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje działalność małych i średnich klubów z terenu całej Polski. Program Klub to największe systemowe narzędzie bezpośredniego wsparcia, skierowane do organizacji sportowych z całego kraju prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogą uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki