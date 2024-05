Dlaczego trzeba zwracać uwagę na znak CE? Jak rozpoznać znak CE a jak China Export?

Znak CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia unijne wymagania. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie wszystkich zakupów pod katem oznakowania CE. Podpowiadamy, jak rozpoznać, czy znak jest prawdziwy.

Znak CE na produkcie

Znak CE jest umieszczany na produkcie i jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania unijnych dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia, ochrony środowiska. Aby móc oznakować tym znakiem swój produkt producent musi wykonać analizy i podjąć odpowiednie działania, aby spełnić wymagania, a także podać produkt ocenie zgodności z dyrektywami. Wszystko to musi udokumentować.

Warto wiedzieć, że znak ten nie oznacza, że produkt został wykonany na Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale że jego producent deklaruje iż został on został odpowiednio sprawdzony przed wprowadzeniem na rynek i spełnia wymagania prawne, które umożliwiają jego sprzedaż.

Znak CE nie wskazuje, że wyrób został wytworzony na terenie EEA, a jedynie jego producent poświadcza fakt, iż ten wyrób został przez niego (lub na jego zlecenie – w jednostce notyfikowanej) poddany właściwej ocenie zgodności przed wprowadzeniem go na rynek i tym samym spełnia wymagania prawne (np. wymagania bezpieczeństwa) umożliwiające jego sprzedaż.

Ważne Znak CE powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały. Znajduje się bezpośrednio na produkcie, opakowaniu lub etykiecie.

Znak CE - jak powinien wyglądać

Aby sprawdzić, czy znak CE nie jest podrobiony należy zwrócić uwagę na odległość miedzy literami i długość środkowej kreski w E.

poprawny znak CE Shutterstock

Dlaczego tak ważne jest, aby zwracać na to uwagę? W sklepach coraz częściej można spotkać produkty sprowadzane z Chin, bywa, że nie mają one odpowiednich certyfikatów, nie spełniają europejskich norm. Produkty takie oznaczane są łudząco podobnym symbolem China Export, który różni się tym, że litery są bardziej ściśnięte, a belka w literze E jest dłuższa. Wygląda to jak poniżej.

oznakowanie Cchina Export (to nie jest znak CE!) Shutterstock

Każdą nieprawidłowość w oznakowaniu należy zgłosić do Inspekcji Handlowej.

